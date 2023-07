NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Luglio 2023

Temptation Island

Cosa sarebbe accaduto dopo Temptation Island

Finalmente ci siamo. Questa sera va in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island, attesissima da tutto il pubblico. Nel corso della serata non mancheranno le emozioni e scopriremo come terminerà il percorso delle coppie ancora in gara. Come ha annunciato lo stesso Filippo Bisciglia la scorsa settimana, quest’anno per la prima volta tutti i concorrenti lasceranno il programma prima dello scadere dei 21 giorni canonici, e di certo i telespettatori si stanno già chiedendo come si concluderà il viaggio nei sentimenti dei protagonisti. Ma non solo. Nel corso della puntata sapremo anche cosa è accaduto un mese dopo la fine delle registrazioni e se le coppie avranno confermato le scelte prese duranti i loro falò.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, poco fa è arrivata una segnalazione su due coppie del reality. A riportarla è stata Deianira Marzano, che ha ricevuto un messaggio da una fan che ha raccontato all’esperta di gossip di aver beccato Daniele in spiaggia a Sabaudia. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che il ragazzo sia apparso giù di morale e che avrebbe lasciato intendere di aver messo un punto alla sua storia con Vittoria. Ma non è finita qui.

La ragazza in questione infatti ha anche raccontato che Daniele si trovava in compagnia di Manuel, altro protagonista di Temptation Island. Secondo quanto riportato, pare che il giovane e la sua ex fidanzata Francesca abbiano confermato le loro scelte, e sembrerebbe dunque che non ci sia stato un riavvicinamento tra loro.

Naturalmente vi invitiamo come sempre a prendere questi gossip con le pinze. Solo stasera infatti scopriremo come terminerà il percorso delle ultime coppie ancora in gara e cosa sarà accaduto un mese dopo. Appuntamento con l’ultima puntata alle 21.30, su Canale 5.