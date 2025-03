Siparietto ieri durante la puntata di Striscia La Notizia con Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Il conduttore infatti mentre stava per scendere le scale è caduto, suscitando poi l’ironia della collega e dei telespettatori. Dietro alla gag però potrebbe esserci una spiegazione.

A Striscia Gerry Scotti cade dalle scale

Dopo Roberto Lipari e Sergio Friscia, a Striscia La Notizia per il decimo anno consecutivo abbiamo assistito al gradito ritorno di Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Un momento che i due hanno voluto rendere memorabile con un divertente siparietto.

Tornati al bancone del TG satirico di Antonio Ricci ne pre puntata di ieri 24 marzo, Gerry Scotti è caduto dalle scale e il video ben presto è diventato virale sui social.

La prima a fare il suo ingresso in studio è stata Michelle Hunziker, che si è detta molto emozionata, ma ovviamente gli mancava il suo “socio”. Ed ecco qui allora che proprio Gerry Scotti ha detto ironico: “Come dov’è il mio socio, eccomi qua, biondina”. Il presentatore ha aggiunto poi di voler fare un qualcosa di diverso, un’entrata trionfale: “Stare attento al ginocchio? Non dire certe cose che poi porta sfiga, voglio fare un ingresso alla grande”.

Ed ecco qui il video di Gerry Scotti che cade dalle scale a Striscia La Notizia, caricato dai canali ufficiali della trasmissione di Canale 5…

Come potete osservare dal filmato, Michelle Hunziker ha osservato divertita la scena, poi si è avvicinata a Gerry Scotti, complimentandosi con i suoi capelli disordinati dopo la caduta: “Sai che stai da Dio”.

Quasi sicuramente si è trattato di una scenetta realizzata con la complicità di stunt-man. Scotti infatti non lo abbiamo mai visto bene in volto e solo alla fine quando poi si è rialzato. In ogni caso la clip sui social è diventata virale, tra like e commenti da parte degli utenti.