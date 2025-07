Nelle ultime ore è stata rilasciata un’intervista del Corriere della Sera a Gerry Scotti, il quale ha commentato il programma Affari Tuoi. Le sue parole.

Gerry Scotti su Affari Tuoi

Stando al nuovo palinsesto voluto da Pier Silvio Berlusconi e annunciato ufficialmente durante la presentazione ufficiale e luglio, Striscia la Notizia patirà ufficialmente a novembre. Ciò significa che fino ad allora, dalle 20:35 in poi, vedremo Gerry Scotti con una nuova edizione de La Ruota della Fortuna.

Nella giornata di ieri è stata pubblicata un’intervista all’interno della quale il presentatore ha parlato di questa nuova sfida e dello futuro scontro televisivo con Affari Tuoi:

“I pacchi sono il nuovo benchmark di quell’ora. Molti dicono che loro sono come il Psg nel calcio: ingiocabili. Ma visto che sono un vecchio pazzo, la parola ingiocabilità non mi piace. Se abitualmente fanno il 28% di share e si mettono a fare il 25% vorrà dire che il risultato è arrivato”.

Vedremo che cosa accadrà in termini di ascolti, nel mentre vi riportiamo altre parole di Gerry Scotti a Il Corriere della Sera che hanno compito diversi utenti del web. Il conduttore sembra infatti aver commentato in maniera pungente il ‘gioco dei pacchi‘ sottolineandone la differenza, come riporta anche AdnKronos:

“Da noi non basta tirare una monetina per vincere, alla Ruota della Fortuna chi arriva in fondo lo merita. Affari Tuoi invece assomiglia molto di più a una riffa, si avvicina alla ludopatia”.

Non ci resta che scoprire come se la caveranno i due game show quando si troveranno faccia a faccia. Stefano De Martino tornerà ad Affari Tuoi dopo l’estate, quindi non prima di settembre 2025. Vi terremo informati non appena avremo i primi dati alla mano.