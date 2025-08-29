Nel corso della puntata di giovedì 28 agosto a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si è commosso ricordando Fabrizio Frizzi. “Qui voglio un applauso bello”, ha detto emozionato il conduttore.

Gerry Scotti ricorda Fabrizio Frizzi

Durante la puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda giovedì 28 agosto, Gerry Scotti ha regalato al pubblico un momento di grande emozione, ricordando con affetto l’amico e collega Fabrizio Frizzi.

Nel corso di uno dei primi giochi, i concorrenti si sono trovati davanti a una frase da indovinare ispirata a Toy Story, celebre film d’animazione della Pixar. Proprio in quel momento, il conduttore ha voluto fare un sincero omaggio a Frizzi, che per anni ha dato la voce italiana a Woody, il celebre sceriffo protagonista della saga.

Visibilmente commosso, Gerry Scotti ha detto al pubblico in studio: “Qui voglio un applauso bello e sono anche un po’ emozionato. In Italia ce la ricordiamo con il protagonista che aveva la voce di Fabrizio Frizzi.”

La prima Ruota del Tempo di stasera riguarda il film "Toy Story" e un commosso Gerry Scotti ricorda il grande Fabrizio Frizzi, il quale aveva prestato la sua voce al personaggio dello Sceriffo Woody.

Fabrizio ci manchi #LaRuotaDellaFortuna pic.twitter.com/9x4fW2lTc1 — Sτεʃλno (@ilGerrino92) August 28, 2025

Il pubblico ha risposto con un lungo applauso, intenso e sentito, al quale lo stesso Gerry Scotti si è unito con gli occhi lucidi. Un momento semplice ma che ha saputo toccare il cuore dei presenti e dei telespettatori da casa.

Gerry e Fabrizio erano legati da una profonda amicizia e da anni di carriera condivisa (seppur in reti diverse) in televisione. Non è la prima volta che Gerry Scotti ricorda Frizzi in modo affettuoso, ma farlo all’interno di un contesto così speciale come quello de La Ruota della Fortuna ha reso il momento ancora più speciale.

Un gesto che ha riportato alla mente il grande professionista, ma anche la grande persona che è stato Fabrizio Frizzi, una delle figure più amate della TV italiana.