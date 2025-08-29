Spunta una nuova segnalazione su Denise e Marco, che hanno partecipato a Temptation Island durante l’ultima edizione. C’è stato un ritorno di fiamma per l’ormai ex coppia? A fare chiarezza è stata lei….

Temptation Island, ritorno di fiamma per una coppia?

I protagonisti delle passate stagioni così come dell’ultima edizione di Temptation Island andata in onda sono sempre molto chiacchierata. Mentre presto grazie a uno speciale su Canale 5 scopriremo come vanno le cose tra loro, non mancano le segnalazioni. Una fresca fresca è arrivata nelle scorse ore e riguarda Denise e Marco.

LEGGI ANCHE: Marco di Temptation Island beccato con una tronista di Uomini e Donne: “Lui ci stava provando”

Sono usciti separati da Temptation Island e per quanto abbiano provato a sistemare le cose, non ha funzionato. Non mancano, nonostante ciò, persone che riferiscono avvistamenti. A LorenzoPugnaloni.it hanno fatto sapere, con alcuni messaggi, di un ipotetico ritorno di fiamma e di avere notato Denise vicina all’hotel dove lavora Marco.

Storia Instagram Lorenzo Pugnaloni – Temptation Island

Si domandavano dunque se si trattasse di una coincidenza, oppure se effettivamente c’è qualcosa sotto. La segnalazione ha cominciato a circolare piuttosto velocemente, tanto che Denise si è sentita di dover intervenire per fare chiarezza.

Le parole di Denise

Attraverso l’account di una sua amica, Denise ha mandato un messaggio in Direct su Instagram a LorenzoPugnaloni.it e gli ha riferito come sarebbero andate veramente le cose. Per prima cosa ha chiarito che non si vedono da molto tempo e soprattutto che il loro rapporto è legato solo alla gestione della loro cagnolina:

“Ciao Lollo. Sono Denise dall’account di un’amica. Sono qui solo per precisare in merito alla segnalazione , che tra me e Marco non c’è stato alcun riavvicinamento. Anzi, non lo vedo da prima alle vacanze estive. E i nostri rapporti sono solo ed ESCLUSIVAMENTE legati alla gestione della nostra cagnolina in comune”.

Riguardo alla segnalazione specifica, Denise ha spiegato di avere visto Marco ma non volontariamente come pensano alcuni. Anzi, sarebbe successo l’esatto opposto, dato che l’incontro tra i due ex protagonisti di Temptation Island sarebbe stato casuale. Ecco le sue parole:

“Stamattina stavo a passeggio su via Tuscolana con mio padre e, volendo pranzare presso un forno lì nei paraggi, ho visto Marco seduto con dei suoi clienti del b&b. Appena ho incrociato il suo sguardo sono scappata via dal posto. Nemmeno ci siamo salutati. Sono stata però rincorsa fuori dal suo cliente che mi ha chiesto una foto. Foto che poco dopo ho trovato postata su TikTok. Grazie e buona serata”.

Così Denise spera di avere fatto chiarezza sul suo attuale rapporto con Marco dopo il loro percorso a Temptation Island.