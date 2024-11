“Sono molto dispiaciuto per ciò che è successo”, ha detto Iago Garcia tornato sui social dopo l’eliminazione dal GF. L’attore con queste parole ha rivolto un pensiero a Valencia e alla sua Spagna per l’alluvione che ha provocato vittime e disastri.

Iago Garcia torna sui social

Ieri sera il televoto del Grande Fratello ci ha spiazzati e non poco, quando la busta rossa ha rivelato che Iago Garcia è stato eliminato dalla Casa del Grande Fratello. L’amato attore spagnolo aveva confidato che si aspettava un responso simile, dunque non ne è rimasto poi così sorpreso.

Secondo lui l’essersi esposto, delle volte anche troppo, probabilmente non ha giocato a suo favore. Nonostante ciò però Iago Garcia non cambierebbe nulla del suo percorso al Grande Fratello. Un concetto che ha ribadito anche oggi quando ha pubblicato il primo contenuto ufficiale da quando non è più in trasmissione.

LEGGI ANCHE: Paola Perego commenta l’arrivo di Diletta Leotta a La Talpa

Iago Garcia ha fatto sapere di trovarsi in aeroporto, direzione Madrid.

“Volevo dirvi semplicemente che sono molto felice della mia partecipazione al Grande Fratello, del vostro amore e affetto che ho sentito tutti i giorni. Non mi frega più di tanto della mia uscita. Credo sia stato il destino. Non cambierei niente di quello che ho detto o fatto”.

Poi Iago Garcia ha voluto ringraziare Alfonso Signorini, le due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e l’inviata Rebecca Staffelli, così come tutta la macchina organizzativa del Grande Fratello. Poi un pensiero ai follower:

“Grazie a voi che siete delle persone meravigliose, che vi avete guadagnato il mio affetto”.

L’attore scopre cosa è successo a Valencia

In un altro video, poco prima della partenza, Iago Garcia ha rivolto un pensiero alla sua Spagna, terra d’origine, che in questi giorni sta vivendo nel dramma a seguito della terribile alluvione che l’ha colpita.

Per questo l’attore de Il Segreto non ha potuto esimersi dal rivolgere un messaggio a ognuno di loro. Peraltro ha anche tante persone care e dunque ha spiegato che non appena arriverà a Madrid vorrà mettersi in contatto con ognuno di loro e sincerarsi che tutto vada bene.

Iago torna sui social dopo l’eliminazione. Le sue parole dopo il risultato del televoto e un pensiero ai giorni drammatici che sta vivendo la Spagna #GrandeFratello pic.twitter.com/Tb04FpY2r9 — Novella2000 Archive (@disagio_tv) November 5, 2024

LEGGI ANCHE: GF, Maria Vittoria strigliata dagli autori: “Hanno detto che esagero”

Con queste parole dunque Iago Garcia è ritornato sui suoi social, dove ha ringraziato il pubblico per l’enorme affetto dimostrato, con la promessa che si farà presto risentire con nuovi aggiornamenti.