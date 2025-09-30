Nella Casa del GF c’è già parecchia complicità tra Giulio e Benedetta. I due dopo poche ore dal loro ingresso si sono già mostrati parecchio vicini. Alcuni inquilini come Jonas e Simone pensano che i due abbiano attuato una strategia per far parlare…

Jonas e Simone accusano Giulio e Benedetta di strategia

Il GF non è iniziato nemmeno da 24 ore e due inquilini si sono già mostrati particolarmente vicini, tanto da scatenare non solo i commenti in rete ma anche tra i “casalinghi” (come li ha chiamati Simona Ventura) della Casa più spiata d’Italia.

Nello specifico stiamo facendo riferimento a Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi, che hanno mostrato già una certa complicità. Situazione però che non sembra aver convinto tutti i concorrenti, generando già qualche dubbio in alcuni di loro. Questa notte, dopo la diretta, in giardino Matteo Jonas Pepe si è ritrovato a chiacchierare con Simone De Bianchi e Giulia Soponariu. Qui il concorrente del GF ha manifestato le sue perplessità e, senza peli sulla lingua, ha confidato:

“…Alcuni un po’ subdoli, forse azzardato. Anche questa cosa di iniziare subito sto contatto immediato. Per me è una strategia, una cosa che subito scatta la scintilla….”, ha detto Jonas senza peli sulla lingua.

Dall’altra parte anche Simone si è detto dello stesso avviso e non ha nascosto le sue perplessità, sottolineando che in puntata al GF se ne parlerà di sicuro di una ipotetica relazione o inizio di approccio:

“Può essere strategia come no. Io per come sono fatto non sono con l’idea di baciare tutte. Se capita bene ma dev’essere una cosa vera”. Parole che hanno trovato d’accordo il compagno del GF, Jonas.

Per Jonas alcuni si stanno già mostrando un po’ subdoli, soprattutto nell’approccio fisico, vedendoci della strategia.



Ce l'avrà con Giulio e Benedetta? 👀#GrandeFratello

Senza preoccuparsi dei pensieri altrui, però, Giulio e Benedetta nella Casa del GF si sono già lasciati andare a qualche gesto ripreso dalle telecamere. Sguardi complici, gesti e abbracci, come mostrato da questi video….

Benedetta e Giulio 👀



Benedetta e Giulio 👀

Dopo neanche 24 ore… 😎#GrandeFratello

Sicuramente Giulio e Benedetta lunedì in puntata saranno interpellati e avranno così modo di rispondere. C’è già un primo flirt al GF?