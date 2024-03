Gli inquilini rischiano una squalifica a un passo dalla finale (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Marzo 2024

Grande Fratello

In attesa della puntata finale di stasera, gli inquilini hanno compiuto un’ultima marachella che avrebbe potuto costargli una squalifica! Il GF li ha ripresi e loro hanno dovuto attenersi alle regole.

GF, gli inquilini rischiano!

Oggi si conclude l’avventura del Grande Fratello per i concorrenti. Prima dell’attesa finale di questa sera (dove scopriremo il vincitore), ieri non sono mancate risate e momenti di spensieratezza per gli inquilini. Per diverso tempo i protagonisti del reality show hanno dovuto trascorrere del tempo in stanza da letto, questo per permettere al GF di poter svolgere al meglio tutte le prove pre puntata.

Stare chiusi in camera per alcune ore, però, ha portato Beatrice Luzzi e le altre ragazze a uscire per andare a sbirciare fuori. Compatte e divertite hanno tentato di controllare come procedesse il tutto, quando uno degli autori del GF le ha riprese: “Dovete tornare in camera da letto, immediatamente. Dato che siete lì fate il cambio batterie”. Le concorrenti allora hanno chiesto quantomeno di spegnere la musica in stanza, perché le casse continuava a “gracchiare” con insistenza. Insomma non è permesso dal regolamento e hanno rischiato grosso, dato che oggi si tiene l’ambita finale!

Fatto ritorno in stanza da letto, il siparietto dei concorrenti del GF è proseguito. Armata di carta e penna Beatrice Luzzi ha fatto una lista di pizze da ordinare. Poco dopo l’inquilina, tra le risate di tutti, ha lanciato un appello agli autori e ai pizzaioli della zona, chiedendo se era possibile avere l’ordine scelto, con delle bevande.

Sebbene l’abbiano fatto per riderci su, forse senza mai pensare che li avrebbero presi in parola, il GF ha rispettato alla lettera la richiesta dei concorrenti. Poco dopo ha fatto recapitare delle pizze con tutto ciò che avevano chiesto. Tra un boccone e un altro e le risate spensierate in attesa di domani sera i concorrenti, guidati da Beatrice Luzzi, hanno ringraziato chi si è preoccupato di farle ricevere le pizze tanto desiderate.

È bastato davvero poco ai concorrenti rimasti nella Casa del GF per divertirsi ieri sera.