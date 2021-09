1 La rivelazione di Clarissa Selassié al GF Vip 6

A pochi giorni dall’inizio del GF Vip 6 il pubblico comincia già a sentire le prime rivelazioni tra i coinquilini. Questa volta a parlare è stata la principessa Clarissa Hailé Selassié con alcuni concorrenti. L’inquilina ha raccontato un retroscena riguardante Tommaso Eletti, ovvero il fatto che già si conoscevano quando erano piccoli e andavano a scuola insieme. Niente di sconvolgente fin qui. Come riporta anche Fanpage, però, ha svelato: “L’hanno cacciato da scuola. Era fuori di testa“.

Questa affermazione ha fatto rimanere tutti di stucco. I due, infatti, pare siano stati compagni di scuola per diversi anni, ma poi l’avrebbero mandato via per qualche motivo non ben specificato. A questo punto, quindi, Soleil Sorge, presente alla conversazione, ha detto: “Andavate alle elementari insieme? Ma dai che bello! Come fai a farti cacciare in terza elementare in una scuola americana poi?“. Poco dopo, però, è anche arrivata la replica dell’ex concorrente di Temptation Island.

Manila Nazzaro, infatti, gli ha chiesto se aveva finito la scuola lì oppure se ne fosse andato. La risposta di Tommaso è stata abbastanza controversa sotto alcuni punti di vista: “Nella scuola americana ho fatto le elementari. Poi ho cambiato quattro scuole tipo tra le medie e il liceo. Poi ho fatto la maturità a Napoli perché non mi andava di studiare“. Ad oggi non sappiamo ancora cosa potrebbe aver combinato Eletti da bambino. Chissà se nei prossimi giorni ritorneranno sull’argomento.

Lo scopriremo presto. Un paio di giorni fa, inoltre, Tommaso è stato al centro di una polemica dopo che ha commentato la sua relazione con Valentina Nulli Augusti al GF Vip 6. Rivediamo le sue dichiarazioni in merito. Continuate a leggere se non ricordate gli avvenimenti e per scoprire la risposta dell’ex fidanzata…