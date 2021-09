1 GF Vip 6, la risposta di Enock a Guenda Goria

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Amedeo Goria e del suo comportamento verso Ainett Stephens all’interno della casa del GF Vip 6. In particolare di quando un filmato lo ha ripreso mentre si cambiava un paio di mutande mentre era già a letto con la gieffina, approfittando di un suo momento di distrazione. La figlia, Guenda Goria, l’ha difeso in questo modo:

E lo scandalo dov’è? Il suo percorso è appena cominciato! Mi piacerebbe che non venisse perennemente giudicato dai social. Se un giovane bello ci prova sono tutti felici, se lo fa un uomo in là con l’età chiediamo la squalifica. Questa è proprio una caccia alle streghe pesante e priva di ironia. Lui si diverte molto ed è simpaticissimo. Tra l’altro è voluto bene dai suoi compagni d’avventura. Quindi… Sì! Per il momento lo seguo con affetto e mi fa tanto ridere!

Risposte queste che non sono piaciute per niente ai fan del GF Vip 6 e non solo. Anche Enock Barwuah, infatti, ha voluto dire la sua con un post nelle Stories di Instagram: “Certo che mi fai ridere. Hai avuto il coraggio di attaccare mio fratello. Ora, dopo il comportamento inammissibile di tuo padre, lo difendi?“. Enock si sta riferendo a un episodio accaduto nella scorsa edizione del reality. In una puntata, infatti, era entrato Mario Balotelli, il fratello, il quale aveva fatto una battuta poco felice a Dayane Mello: “Eh mi vuole lì dentro però poi dice basta basta fai male“.

GF Vip 6, Enock Barwuah risponde a Raffaella Fico

Guenda, allora, parlandone in privato con Enock aveva accesso la miccia che ha fatto scoppiare un litigio. L’ex gieffina, infatti, aveva affermato: “Sto dicendo che poi passano delle frasi molto più pesanti senza che niente fosse. Questa frase io l’ho trovata molto pesante e io ho fatto finta di non sentirla per non urtare la sensibilità di Enock“. Ecco il perché del post di Barwuah. Guenda, comunque, nelle scorse ore ha spiegato il suo punto di vista…