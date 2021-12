I nominati del GF Vip 6

Non sono mancate le emozioni questa sera al GF Vip 6. Nel corso della diretta infatti abbiamo assistito al ritorno in casa di Alex Belli. L’attore dopo la squalifica della scorsa puntata ha avuto un confronto con alcuni Vipponi, durante il quale ha fatto le sue scuse. Ma non solo. Successivamente infatti l’ex gieffino ha anche incontrato Soleil Sorge, e nel corso del faccia a faccia i toni si sono scaldati.

Come se non bastasse in seguito i Vipponi hanno svelato quale sarà il loro destino all’interno del programma. Mentre Aldo Montano ha lasciato la casa infatti, tutti gli altri hanno deciso di proseguire il loro percorso. Infine non sono mancate le nomination. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Chi sono i nominati della nuova puntata del GF Vip 6? A finire al televoto sono stati ben 7 concorrenti: Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Giacomo Urtis con Valeria Marini, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi e Lulù Selassié.

Tuttavia precisiamo che nel corso della diretta di lunedì prossimo il Vippone meno votato non lascerà la casa. Il preferito del pubblico infatti sarà non solo immune dalle prossime nomination, ma deciderà anche chi rimandare al televoto tra coloro che hanno perso la sfida. Chi sarà dunque a scamparla? Non resta che attendere per scoprirlo.

