1 Uno scarafaggio al GF Vip 6

Piccola disavventura per una delle principesse concorrenti al GF Vip 6. Appena due giorni all’interno della Casa più spiata d’Italia e quella che dal video qui sotto sembrerebbe Lucrezia ha trovato uno scarafaggio nell’insalata. Nel filmato, infatti, possiamo vedere lei e Soleil Sorge saltare sulla sedia e allontanarsi un po’ dal tavolo mentre stanno mangiando insieme agli altri compagni d’avventura. Alcuni dicono si tratti di un insetto, mentre Alex Belli afferma sia una semplice farfallina: “L’abbiamo appena pulita, che esagerate, su. Siamo in un ambiente asettico… È una farfalla“.

Dal video non si vede molto bene di cosa si tratti effettivamente. Fatto sta che, questione di pochi minuti, e il panico è passato. Alla fine del filmato sentiamo dire in maniera ironica a Raffaella Fico: “Tommaso non ha lavato bene l’insalata, mannaggia“. Ci sono, però, questioni che potrebbero portare a delle conseguenze piuttosto gravi due concorrenti. Ancora non sappiamo se sarà davvero così, ma tralasciando l’incidente dello scarafaggio, passiamo a un paio di inquiline che avrebbero bestemmiato.

Stiamo parlando di Soleil e di Katia Ricciarelli. La prima si trovava insieme a Gianmaria Antinolfi, mentre la seconda stava mangiando un pacchetto di patatine e si è lasciata andare a un commento che non a tutti è piaciuto. Alcuni utenti del web hanno classificato le frasi come imprecazioni, mentre altri come semplici intercalari. Al momento non sappiamo se la produzione prenderà provvedimenti. Siamo a conoscenza, però, del fatto che in questa edizione del GF Vip 6 le regole sono state leggermente modificate.

Per scoprire di cosa stiamo parlando dobbiamo fare un salto di qualche settimana e andare a rivedere alcune dichiarazioni rilasciate da Alfonso Signorini per quanto riguarda determinate novità sul regolamento. Se siete curiosi e interessati a conoscere i dettagli continuate a leggere…