1 I concorrenti del GF Vip 6 che potrebbero andarsene

In questi ultimi giorni si sta parlando dell’ingresso nella casa di nuovi concorrenti. Del resto lo aveva anche già detto Alfonso Signorini ai concorrenti attuali del GF Vip 6 che molto presto entreranno dei nuovi volti. Al pubblico, inoltre, ha rivelato che nel prossimo futuro continueranno ad arrivare altre persone. Questo perché il reality proseguirà ancora per diversi mesi:

Attenzione perché lunedì prossimo entreranno nuovi concorrenti e via via molti altri. Amici a casa lo dico solo a voi in esclusiva: molti altri ne entreranno nelle prossime puntate. Quindi almeno altri 10 concorrenti in arrivo. Chi saranno? Lo sappiamo solo noi! I vipponi poi scopriranno che l’edizione del GF Vip sarà la più lunga di sempre e non si concluderà il 13 dicembre, ma molto più in là, il 14 marzo.

I gieffini che stanno nella casa del GF Vip 6 oggi ancora non sanno del prolungamento. Il 13 dicembre, infatti, giorno in cui i loro contratti scadranno, verranno messi davanti a una scelta: restare o andarsene. Tutto ciò aveva già avuto luogo la scorsa edizione e ognuno aveva fatto le proprie considerazioni. Stando a quanto riportano le indiscrezioni rilasciate anche dall’influencer Amedeo Venza, a pensare di abbandonare il gioco sono già in 5. Stiamo parlando di Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani e Aldo Montano.

Sarà davvero così? Al momento non lo possiamo ancora sapere. Le scelte definitive, infatti, le prenderanno nella puntata del 13 dicembre 2021 del GF Vip 6. Altri insospettabili potrebbero decidere di andarsene, mentre alcuni di questi, se non tutti, potrebbero rimanere. Lo vedremo prossimamente. Nel frattempo, il 22 novembre 2021 dovrebbero entrare Patrizia Pellegrino e Maria Monsé. Qualcun altro, invece, non dovrebbe più entrare, stando alle indiscrezioni. Vediamo chi. Continuate a leggere…