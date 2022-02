GF Vip 6, il secondo eliminato della puntata del 28 febbraio: le percentuali

Il secondo eliminato del GF Vip 6

Stasera il GF Vip 6 ci sta regalando non pochi colpi di scena. Dopo l’eliminazione di Nathaly (clicca qui per le percentuali di voto), abbiamo assistito a una seconda eliminazione a sorpresa, come aveva già preannunciato Alfonso Signorini ne pre puntata. La finale è sempre più vicina e dunque il cerchio si restringe. Ma chi è uscito dalla Casa questa sera? Partiamo per ordine è scopriamo cosa è accaduto.

Ognuno di loro ha dovuto raccogliere il piramidale. Jessica ha preso il piramidale color oro e ha iniziato così la catena di salvataggio, nominando la persona che volesse riportare con sé in Casa, senza però sapere quale sarebbe stata la conseguenza.

Ecco cosa è successo nel dettaglio al GF Vip 6:

Jessica ha salvato Sophie;

Sophie ha salvato Alessandro;

Alessandro ha salvato Soleil;

Soleil ha salvato Giucas;

Giucas ha salvato Davide;

Davide ha scelto Barù.

Barù ha scelto Manila.

Dunque Antonio e Miriana sono i prescelti che andranno al televoto flash del GF Vip 6. Ma non è finita, perché i due hanno trascinato insieme a loro altre due persone. Antonio ha scelto Sophie, mentre Miriana ha scelto Alessandro.

Chiuso il televoto del GF Vip Alfonso Signorini ha informato i vipponi sul responso finale. Il primo concorrente a salvarsi è stato Antonio. A seguirlo Miriana.

Il pubblico ha emesso il suo verdetto… i primi VIP a salvarsi sono ANTONIO e MIRIANA! #GFVIP pic.twitter.com/t5BWm2sLXc — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 28, 2022

Sono rimasti quindi a rischio eliminazione Alessandro e Sophie. Tra loro a lasciare la Casa è Alessandro Basciano.

Il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è… ALESSANDRO! pic.twitter.com/pmaKwcdp08 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 28, 2022

Passiamo alle percentuali di voto: Antonio ha ottenuto il 41% di voti, seguito da Miriana con il 32%, 16% invece per Sophie e infine Alessandro con l’11% di preferenze.

Il secondo eliminato del GF Vip 6 è quindi Alessandro. Vi trovate d’accordo con questa decisione? Le news sul reality non sono finite e per questo vi invitiamo a seguirci ancora!

