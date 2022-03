La rivelazione di Jessica Selassié e di Barù

Qualche ora fa nella casa del Grande Fratello Vip 6 Jessica Selassié e Barù hanno deciso di appartarsi in tranquillità, lontani dalle telecamere. I due così hanno costruito una capanna, e vi ci sono rifugiati per tutta la notte. Naturalmente sia gli utenti sul web che il pubblico da casa si sono chiesti cosa fosse accaduto tra Jessica e Barù, e adesso finalmente è arrivata la risposta che tutti stavamo aspettando. Nel corso della diretta infatti Alfonso Signorini ha chiesto ai diretti interessati di dare spiegazioni sull’accaduto.

A quel punto a prendere parola è stata Jessica Selassié, che ha così svelato cosa è accaduto con Barù sotto la capanna. Tuttavia la Principessa ha specificato che tra i due non c’è stato alcun bacio. I due infatti avrebbero solo passato alcune ore a confidarsi e a chiacchierare e non sono mancati diversi abbracci. Queste le dichiarazioni di Jessica:

“Cosa è accaduto? Niente di estremamente hot, quindi mi spiace deludere chi pensava di venire a sapere qualcosa di super eccitante. Abbiamo parlato tanto. E basta. Il massimo che abbiamo fatto è che ci siamo abbracciati. Abbracciati, non baciati eh”.

A confermare la versione di Jessica Sleassié è stato Barù, che ha specificato di non aver voluto andare oltre, nonostante in quel momento le telecamere non li stessero riprendendo. Ma cosa accadrà tra i due quando il reality terminerà? Non resta che attendere per scoprirlo.

