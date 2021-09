1 Amedeo Goria contro Amedeo Goria al GF Vip 6

Amedeo Goria, concorrente del GF Vip 6, da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia si è avvicinato subito ad Ainett Stephens. Un comportamento che molti hanno ritenuto divertente e hanno preso come un gioco. Non molto tempo fa, però, il giornalista l’ha definita “panterona” mentre la stava cercando in giro per la casa e Manila Nazzaro ha risposto: “La panterona ha detto che sei eccessivo“. La stessa Ainett, poi, l’ha frenato a sua volta:

Si vede che sei una brava persona. Questo gioco così tra noi è nato così e va bene. Ci sto al gioco, hai visto no? L’unica cosa che voglio è evitare fraintendimenti. Sai che dormiamo insieme e quando stiamo insieme no mani di qua e di là. […] No. Anche ieri mentre andavamo in camera per poco non mi baci. Adesso devi valutare te fin dove devi arrivare. Diamoci una calmata

Nelle ultime ore, inoltre, anche Tommaso Zorzi ha rilasciato un commento nelle sue Stories su Instagram per commentare quanto accaduto al GF Vip 6 con Amedeo Goria. Ha deciso di non entrare troppo nel dettaglio. Il suo discorso ha avuto inizio annunciando la sua partecipazione al GF Vip Party per la puntata di questa sera, lunedì 20 settembre 2021:

Volevo avvertirvi che questa sera sarò ospite del GF Vip Party con mia sorella e Giulia. Mi hanno appena detto le domande. Sarà un’intervista a me, quindi non entrerò nelle dinamiche del Grande Fratello. Anche perché alcune dinamiche mi fanno orrore. Specialmente quelle relative ad Amedeo. Credo che andrebbe semplicemente eliminato e forse anche, azzarderei, curato. Non voglio fomentare un discorso che, come dire, è brutto e fa schifo.

A difendere Amedeo Goria, però, ci ha pensato la figlia Guenda Goria. Ecco cos’ha detto circa il padre e il suo comportamento al GF Vip 6…