GF Vip 7, Alberto è il preferito della puntata del 6 febbraio: tutte le percentuali

Debora Parigi | 7 Febbraio 2023

GF Vip 7

Dopo le nomination della scorsa settimana, in questa puntata del GF Vip 7 non abbiamo l’eliminato, ma il preferito. Ecco le percentuali.

Il preferito della puntata di oggi del GF Vip 7 dopo il televoto

In onda questa sera una nuova puntata del GF Vip 7. Da questa settimana torna il doppio appuntamento con il reality di Canale 5, infatti anche giovedì andrà in onda. E, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, questo doppio appuntamento andrà avanti fino alla fine dell’edizione.

Questa sera tanti colpi di scena, con degli ingressi che porteranno un po’ di scompiglio nel corso delle prossime settimane. Nella Casa ci saranno tre ex di tre vipponi. Ma in questa puntata è arrivato anche il risultato del televoto dopo le nomination della scorsa settimana. Nessun eliminato, ma il preferito.

In nomination questa settimana avevamo Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e Nikita Pelizon. Il pubblico ha deciso che il preferito di questa settimana del GF Vip 7 è Alberto. Una vera sorpresa. Queste le percentuali: Alberto 39%, Antonella 30%, Nikita 27% e Davide 4%.

Abbiamo un verdetto: il VIP preferito dal pubblico è… ALBERTO! #GFVIP pic.twitter.com/3qzfpPjT96 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 6, 2023

Alberto è quindi salvo dalla nomination, ma ha dovuto condannare uno degli altri tre al televoto per l’eliminazione. Quindi tra Antonella, Nikita e Davide ha scelto di mandare in nomination Nikita, salvando a sorpresa Antonella (i due non vanno molto d’accordo). Potete rivedere tutta la puntata del Grande Fratello sul sito di MediasetPlay.