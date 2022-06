1 Alfonso Signorini smentisce il rumor sul GF Vip 7

Ieri pomeriggio è stata data la notizia secondo la quale Sonia Bruganelli tornerà come opinionista del GF Vip 7. Poco dopo, però, è spuntato il rumor in base al quale la moglie di Paolo Bonolis non sarebbe stata la prima scelta. Questo ciò che rivelava, infatti, Davide Maggio:

Quella di Lady Bonolis, però, non sembrerebbe essere affatto una prima scelta. In barba a quanto trapelato negli scorsi mesi, infatti, ci risulta che non ci fosse nessuna volontà di riconfermare le opinioniste uscenti. Le new entry erano già pronte ma una delle due nuove opinioniste non sarebbe stata approvata dalla mamma santissima di Cologno. Il suo nome? Giulia De Lellis. Ebbene sì, ad occupare la poltrona della Bruganelli avrebbe dovuto esserci proprio l’influencer romana.

In queste ore, però, a smentire la notizia ci ha pensato Alfonso Signorini stesso. Il presentatore del GF Vip 7, infatti, ha smentito queste voci. Ha affermato di non avere mai contattato quest’anno Giulia De Lellis. Sul suo profilo Instagram ha spiegato quanto segue:

Siete in molti a chiedermelo: non ho mai contattato Giulia De Lellis per fre l’opinionista al GF Vip. Ci pensai quattro anni fa per la prima edizione. Glielo proposi, ma poi purtroppo la cosa non andò in porto. Tutto qua.

Ecco, quindi, la verità. Alfonso Signorini non ha mai chiesto all’influencer si sedersi sulla poltrona degli opinionisti del GF Vip 7. Al momento non abbiamo certezze perché l’ufficialità non c’è ancora stata da parte di Mediaset. Alcune indiscrezioni, però, confermerebbero la presenza di Sonia Bruganelli e un altro grande personaggio televisivo molto amato dal pubblico. Questa persona è una cantante che ha partecipato anche al Festival di Sanremo e ha inciso un tormentone estivo con il rapper Fedez.

Avete capito di chi stiamo parlando? Continuate a leggere…