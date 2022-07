1 Il no di due calciatori al GF Vip 7

In questi ultimi giorni vi abbiamo riportato la notizia secondo la quale il GF Vip 7 potrebbe allungarsi addirittura fino a maggio del prossimo anno, battendo ogni record di durata. Ovviamente non sappiamo se andrà davvero così oppure no. Molto dipenderà dagli ascolti della prossima edizione. Staremo a vedere. Nel mentre, però, si parla anche del cast di concorrenti. In questi giorni si vociferava che Diego Armando Maradona Junior potesse essere uno dei Vipponi. A scatenare il rumor un indizio rilasciato da Alfonso Signorini, ovvero la foto di un pallone da calcio (molto simile a quello che tiene in mano Diego in un’altra immagine) e la canzone “O sole mio“.

Lui stesso, però, come riporta anche il sito Gossip e TV ha rivelato che non varcherà la soglia della Porta Rossa. Pare, infatti, che per i prossimi mesi sarà impegnato ad allenare la squadra del Napoli United, la quale milita nel campionato di Eccellenza. Altro nome che è stato smentito, inoltre, anche quello di Maxi Lopez, l’ex marito di Wanda Nara. In questo caso è stato The Pipol: “Pare che l’ex giocatore del Torino abbia preferito rinunciare alla televisione italiana per acquistare il Birmingham, noto club inglese di calcio“.

Ma quindi chi entrerà nella casa del GF Vip 7? Al momento non ne abbiamo ancora idea, almeno non con estrema certezza. Coloro che sembrerebbero quasi sicuri, considerando anche gli indizi rilasciati da Signorini, sarebbero Chadia Rodriguez, Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini, George Ciupilan e Antonino Spinalbese. Tornando a parlare, invece, di Maxi Lopez, lui non sarebbe l’unico a essere stato corteggiato da Mediaset. Stando ai rumor che circolano, infatti, anche Wanda Nara sarebbe stata contattata ma per un altro motivo.

siete curiosi e vi siete persi la notizia? Andiamo a vedere di cosa si tratta. Continuate a leggere…