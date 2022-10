1 Il confronto tra Edoardo e Antonella al GF Vip

Rapporti tesi dopo la puntata del GF Vip 7 tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Il massaggio fatto dall’influencer ad Antonino Spinalbese ha portato i due ad allontanarsi. E mentre per buona parte della giornata Antonella ha trascorso del tempo con Antonino, Edoardo dall’altra è parso molto deluso. Tra loro è calato il gelo e il giovane conduttore si è a lungo sfogato con i compagni d’avventura, rivelando di aver raggiunto il limite. Sebbene la Fiordelisi abbia tentato di avvicinarsi a lui ogni tanto, lui è parso decisamente distaccato e si è a lungo sfogato.

Edoardo non apprezza il fatto che Antonella prima si sia comportata in quel modo trascorrendo del tempo con Antonino, per poi di tanto in tanto riavvicinarsi a lui. Un modo di fare che lui trova poco chiaro e che l’ha dunque portato ad allontanarsi. (QUI PER IL VIDEO) Di questo Donnamaria ne ha parlato con alcuni coinquilini del GF Vip come Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi, mostrando tutte le sue perplessità in questo rapporto che sembra essersi stoppato bruscamente.

Dopo una giornata trascorsa a evitarsi nella Casa del GF Vip, su consiglio anche degli altri vipponi, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno avuto modo di confrontarsi e chiarire così le loro posizioni. Secondo il ragazzo la coinquilina ha una scarsa capacità di mettersi nei panni degli altri: “Io anziché dire cose a caso, penso perché l’altra persona sta facendo così. E cosa ho fatto per meritarmi un comportamento del genere? Tu lo sai quanto è stata pesante per me la giornata di oggi? Io non sono disposto a farmi trattare in questo modo”.

Dalla sua Antonella ha dichiarato di non capire Edoardo: “Fatti due domande”, ha replicato lui. La Fiordelisi ha chiesto quindi delucidazioni. Donnamaria le ha fatto un lungo discorso in cui ha spiegato di tenere molto a lei e quanto sia stata in grado di cambiare le sue giornate all’interno della Casa del GF Vip. Dalla sua Antonella ha spiegato di provare interesse, ma di usare delle strategie per capire il punto di vista dell’altra persona: “Alcune cose le faccio un po’ di proposito per vedere come ti comporti. Porto le persone allo sfinimento anch’io, sono fatta così. E mi dispiace”.

Dal canto suo Edoardo Donnamaria ha dichiarato di esserci rimasto male e se gli è scappato da ridere è a causa di Antonino Spinalbese, il quale gli aveva dato dell’immaturo: “Ha detto a me quelle cose e poi…La mia preoccupazione più grande oggi è stata quella di dire che oggi sarebbe finita. Mi hai detto che non avevo le p***e di stare con te”. Ha trovato “vergognoso” il comportamento della Fiordelisi: “È completamente fuori di testa, sei matta”.

Parole che hanno un po’ stizzito Antonella Fiordelisi, la quale però ha cercato di mettere da parte l’astio ben presto. Cosa sarà accaduto ancora nella Casa del GF Vip? Continua…