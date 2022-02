1 Il comunicato del GF Vip: decurtato il budget

Ci risiamo! I concorrenti del GF Vip 6 si trovano a dover ancora fare i conti con un provvedimento disciplinare. Nelle scorse ore, infatti, è arrivato un comunicato importante che ha acceso l’atmosfera nella Casa, provocando anche una lite tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan, che amiche non lo sono mai state. Ma partiamo per ordine.

Prima di leggere l’annuncio del Grande Fratello, gli incaricati Miriana Trevisan e Antonio Medugno hanno dovuto riportare i vari rimproveri, che sono poi pesati sul budget settimanale per la spesa. La concorrente del GF Vip ha proseguito con il dire che tante regole sono state infrante e vorrebbe che ogni concorrente si prendesse le proprie responsabilità, ammettendo gli errori fatti. Scorrettezze che, come ben sappiamo, hanno penalizzato tutti!

Dopo un attimo di brusio, Antonio Medugno ha preso la parola e letto quanto segue: “Cari Vipponi. Il budget che avete a disposizione per la vostra spesa settimanale sarà decurtato del 30% a causa della trasgressione di alcune regole della Casa. In particolar modo per i freeze non rispettati durante la puntata di ieri sera. Budget della spesa settimanale è di 224 euro”, si apprende dalla nota ufficiale del GF Vip.

A commentare la decisione del GF Vip, poco dopo, Davide Silvestri: “Pensavo peggio”. L’attore era convinto, infatti, che ci sarebbe stata una penalità molto più severa vista le serie di infrazioni, prendendo poi le parti di Miriana Trevisan e ritenendo giuste le sue lamentele. Insomma anche per lui la decisione è giusta, ma è parso dispiaciuto che per questo debbano rimetterci tutti gli altri. (VIDEO COMPLETO QUI)

Come abbiamo rivelato inizialmente, però, il tutto ha scatenato una discussione proprio tra Miriana e Katia Ricciarelli. Vediamo insieme cosa è accaduto tra loro…