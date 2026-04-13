Momenti di forte tensione all’interno della casa del GF Vip 2026, con Antonella Elia che si è scagliata contro Marco Berry, facendo rimanere increduli sia gli altri concorrenti sia il pubblico da casa. Ma ecco nel dettaglio che cosa è successo.

GF Vip 2026, lite tra Antonella Elia e Marco Berry: cosa c’entra Paola Caruso?

Un’altra lite è scoppiata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2026, protagonisti Antonella Elia e Marco Berry. E dire che i due sembravano molti vicini, tanto da far pensare a una scintilla amorosa. La showgirl, in particolare, si era mostrata aperta a un coinvolgimento sentimentale, col comico che invece aveva ridimensionato il tutto parlando di semplice amicizia. Ma, cosa è successo ora tra i due? Perché hanno litigato? Il tutto è nato da una discussione tra la Elia e Paola Caruso, con quest’ultima che ha rimproverato la conduttrice di aver dato una confezione di cibo ad alcuni gieffini senza però avvisare l’intero gruppo. Dura è stata la replica di Antonella: “No, non l’ho chiesto. Vuoi punirmi per questo?” A questo punto l’ex Bonas di “Avanti un altro” si è allontanata, con invece Antonella Elia che si è avvicinata a Marco Berry sperando di trovare in lui un sostegno, invece…

GF Vip 2026, Antonella Elia si scaglia contro Marco Berry

Dopo il diverbio con Paola Caruso, Antonella Elia si è avvicinata a Marco Berry, stuzzicandolo così: “E’ simpatica Paoletta…” Inaspettata per la showgirl però la risposta del comico, il quale ha asserito di trovare molto simpatica la Caruso: “A me sta simpaticissima. A me fa molto ridere. Con me non fai questo gioco! Questa l’ottava volta che fai una scena così, metti le mani addosso…” A queste parole l’Elia non ci ha visto più: “A chi metto me mani addosso? Usi anche tu questi mezzucci da donnetta, maschio alfa?“ A questo punto la discussione è degenerata, con la conduttrice, in preda alla rabbia, protagonista di un gesto che ha sconvolto tutti.

#GFVIP ANTONELLA ELIA STA SPACCANDO LE NOCI DI COCCO LANCIANDOLE A TERRA RAGAZZI QUESTO È IL GF CHE HO SEMPRE DESIDERATO pic.twitter.com/npTsYvlzJZ — pepe (@ansiavera) April 12, 2026

GF Vip 2026: Antonella Elia perde la pazienza

In preda a una rabbia incontenibile dopo l’accesa discussione con Marco Berry, Antonella Elia ha iniziato a spaccare noci di cocco davanti agli altri concorrenti, con Raoul Dumitras che l’ha inviata a smetterla, ma dal canto suo la showgirl ha asserito che a casa sua le noci di cocco lei le rompe così: “Ho fatto due Isole, questo è l’unico modo per aprirle, pure a casa mia faccio così.” Basiti i concorrente all’interno della Casa, con la tensione sempre più alle stelle.