La comunicazione del GF Vip alle sorelle Selassié

Le sorelle Selassié al GF Vip

Nella casa del GF Vip hanno cominciato a smuoversi le prime dinamiche e non sembrano mancare litigi e incomprensioni. Ma una notizia delle ultime ore riguarda le sorelle Selassié. Ovvero Clarissa, Jessica e Lucrezia. E stavolta non parliamo dei battibecchi tra Manuel e Lucrezia e dei loro momenti di tenerezza. Oppure della vicinanza tra Jessica e Samy o delle parole di Clarissa contro Soleil. Ma di una comunicazione che le tre giovani hanno ricevuto.

Nel pomeriggio odierno, infatti, le sorelle Selassié sono state richiamate dal confessionale del GF Vip e hanno ricevuto delle informazioni su vicende familiari. Ecco la nota pubblicata dal reality sui social:

“Le sorelle Selassié stanno ricevendo informazioni su importanti questioni familiari”, si apprende. Questo l’unico e solo messaggio riportato dai canali ufficiali del programma. Non è chiaro al momento cosa sia successo e cosa abbiamo detto alle ragazze. Clarissa, Lucrezia e Jessica non sembrano averne parlato con gli altri compagni e al momento le notiamo apparentemente tranquille prepararsi per la puntata in onda questa sera su Canale 5.

Il post del GF Vip

Ora come ora, quindi, non siamo purtroppo in grado di darvi altre notizie a riguardo. Sul web il post pubblicato ha generato attenzione tra i telespettatori che ora si domandano cosa sia successo da portare il GF Vip a intervenire in questo modo. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno o meno ulteriori dettagli tramite i canali ufficiali. Non sappiamo nemmeno ci saranno spiegazioni o no e quale comunicazione hanno ricevuto le sorelle Selassié.

Questa sera, intanto, come dicevamo, ci attende una nuova puntata del GF Vip dove gli argomenti non mancheranno, specie dopo i vari scontri che si sono verificati nel corso di questi ultimi giorni. L’appuntamento è fissato per questa sera su Canale 5, con una nuova puntata del reality show!