1 Le nomination al GF Vip

Sul web ha iniziato a circolare un video secondo il quale Carmen Russo, Francesca Cipriani e Raffaella Fico parrebbe si stiano mettendo d’accordo su chi votare. In base alle loro parole sembrerebbe che anche altri concorrenti del GF Vip siano coinvolti, ma non sappiamo chi. Queste le loro parole: “Quindi vai tu su N? Ah, tu D? Allora, tu D e lei A… Così mi hanno detto“. N dovrebbe essere Nicola Pisu, mentre D Davide Silvestri e A si ipotizza Alex Belli.

#GFvip non ho fatto in tempo a registrare dall’inizio,ma raffaella chiede a carmen se lei ha deciso N,si sono messe d’accordo pic.twitter.com/b1ZZtWzMSj — Westwhite (@Westwhite_) October 11, 2021

Fatto sta che nelle nomination di ieri sera le uniche nominabili erano le donne. Niente di strano se non fosse che sul web hanno notato qualcosa di bizzarro. Queste persone citate poc’anzi, infatti, hanno votato la stessa persona. Che ci siano stati accordi presi a priori? Oppure è soltanto una coincidenza. Le motivazioni della nomination, alla fine, sono state più o meno le stelle. Raffaella, per esempio, ha detto: “Ti dico la verità. Non l’avrei votata ma in questo gruppo sono costretta a farlo. Voto Miriana. Questa settimana è stata molto carina con me, non avrei voluto però nel gruppo, ad esclusione…“

Quando abbiamo visto il turno di Carmen, poi, la showgirl ha affermato: “Io per esclusione, perché c’è un rapporto con tutte e altre non sono nominabili, sono costretta a votare Miriana. Purtroppo alcune le ho già nominate… Con tutto l’affetto che ho per te e lo sai“. Infine, Francesca ha dichiarato: “Di questo gruppo, che è la persona con cui parlo un po’ di meno… Miriana“. Non possiamo dire con certezza cosa sia accaduto. Fatto sta, però, che durante le nomination palesi è scoppiata una lite tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo che potrebbe aver scoperto degli altarini, anche grazie alle opinioniste in studio.

Andiamo a vedere più nel dettaglio ciò che è accaduto la scorsa notte al GF Vip…