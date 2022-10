Giaele svela con quale vippone ci proverebbe se non fosse sposata

1 Con quale vippone ci proverebbe Giaele

Nel pomeriggio di ieri Giaele De Donà si è ritrovata in giardino a chiacchierare in compagnia di Attilio Romita e Charlie Gnocchi. A un certo punto la vippona è finita a parlare di Antonino Spinalbese, confidando ai coinquilini che l’imprenditore gli piace molto come persona. Nel corso della conversazione, come mostrato nel video (CLICCA QUI PER GUARDARLO), ha ammesso che se fosse single non si farebbe di certo problemi a conquistarlo. La situazione in cui si trova, però, non le permette di sbilanciarsi. Non ha intenzione di ferire suo marito Bradford Beck e la sua famiglia.

Charlie Gnocchi, così come Attilio Romita, ha creduto alle sue parole e pensa fin dall’inizio che sarebbero potuti essere una possibile coppia. Secondo questa visione del vippone, Giaele De Donà e Antonino Spinalbese potrebbero essere quasi come due protagonisti di un film. Ovvero come due che si piacciono ma non vanno oltre perché la vita non glielo permette. Durante la chiacchierata lo speaker ha speso belle parole per la ragazza e le ha confidato che nei modi le ricorda sua figlia. Vorrebbe capire però quale sarebbe il suo obiettivo.

Secondo il punto di vista di Charlie Gnocchi fino a questo momento Giaele non si sarebbe mostrata a pieno. Sarebbe infatti emersa solo per il suo matrimonio non convenzionale. In questo modo il gieffino ha tentato di spronarla a distaccarsi dai discorsi sul marito, invitandola a scavare più a fondo sulla sua persona e mostrarsi per ciò che è. Simpaticamente l’ha poi soprannominata come una “trota d’acqua dolce”.

Dalla sua Giaele è convinta che ognuno esprime il proprio carattere in maniera differente e non tutti possiamo agire allo stesso modo. In un secondo momento a intervenire anche Attilio Romita, il quale crede che per come si è presentata da donna votata all’amore libero, non dovrebbe farsi problemi a metterlo in pratica e assecondare così i propri desideri. Anche secondo Charlie una donna come la De Donà dovrebbe correre il rischio.

Ma ancora una volta Giaele De Donà non sembra trovarsi d’accordo. Secondo lei c’è una sostanziale differenza tra un’avventura di una notte e un’infatuazione e suo marito nel vederla vicina ad Antonino Spinalbese potrebbe ingelosirsi. A seguire la giovane ha ribadito il suo amore per Bradford Beck, spiegando di amarlo e di non voler rischiare tanto. Dunque al momento Antonino resterà solo una fantasia? E a proposito del matrimonio con Bradford a rivelare qualcosa è Matthias, fratello della gieffina…