Chi saranno gli opinionisti di The Couple? Sul proprio sito Davide Maggio ha svelato i presunti due volti che potrebbero ricoprire questo ruolo nel programma di Ilary Blasi!

Gli opinionisti di The Couple

Tra meno di una settimana Canale 5 aprirà le porte a un nuovo reality televisivo! Parliamo di The Couple. La trasmissione vedrà alla conduzione Ilary Blasi, che già ieri sera ha fatto sapere durante la finale del Grande Fratello di essere carichissima!

Il cast ancora non è stato chiuso e confermato effettivamente (anche se oggi sono trapelati i primi nomi). Oltre ai protagonisti ci si è spesso chiesti chi sarebbero stati gli opinionisti di The Couple, pronti da bordo campo a raccontare le vicende dei concorrenti di questa prima edizione.

Pare proprio però che ora ci sarebbero delle importanti novità, rivelate da Davide Maggio sul suo sito ufficiale. Il giornalista ha fatto sapere che a The Couple, in onda dal 7 aprile 2025, potrebbero esserci due volti molto interessanti: “Tenete a mente che non c’è la firma e non c’è ancora nulla di definitivo”, ci ha tenuto a precisare.

Insomma in ogni caso Maggio ha parlato della possibilità di vedere Simona Izzo e Luca Tommassini nelle vesti di opinionisti di The Couple. Per entrambi non si tratterebbe di certo di un debutto, dato che entrambi sono spesso opinionisti in diverse trasmissioni televisive, specialmente sui canali Rai.

Se così fosse e se questa notizia dovesse essere confermata, si tratterebbe certamente di un’accoppiata molto interessante da vedere a The Couple. Entrambi potrebbero infatti regalarci degli spunti interessanti, non hanno peli sulla lingua e questa sicuramente è una caratteristica utile per essere degli ottimi opinionisti.

Precisiamo però che per ora non c’è alcuna certezza ancora. Attendiamo delle news ufficiali dai canali del programma, che siamo certi non tarderanno di certo ad arrivare, visto l’imminente inizio della trasmissione. The Couple potrebbe regalarci delle grosse sorprese, se questi sono i presupposti!