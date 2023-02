Sanremo

Andrea Sanna | 12 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Imprevisto durante la puntata di Domenica In. Gianluca Grignani smette di cantare in playback e si mette a ballare con Mara Venier

Gianluca Grignani e il playback

È stato uno dei protagonisti di questa settantatreesima edizione del Festival di Sanremo 2023. Gianluca Grignani è vero non ha trionfato (è arrivato dodicesimo), ma la sua Quando ti manca il fiato ha conquistato il pubblico. Il brano, molto intenso e sentito da parte dell’artista è autobiografico. La canzone è dedicata, infatti, al padre scomparso. Il pezzo è stato riproposto quest’oggi nel corso della puntata di Domenica In. Un modo come un altro per chiudere al meglio questa ennesima esperienza sanremese.

Come ogni anno la trasmissione condotta da Mara Venier in questa domenica conclusiva della kermesse canora viene trasmessa direttamente dal Teatro Ariston. E proprio Gianluca Grignani, esattamente come altri artisti in gara, ha avuto modo di esibirsi. Purtroppo la performance prevista era in playblack ed è da qui che ne deriva l’imprevisto che si è poi verificato.

Iniziata l’esibizione, dopo qualche secondo Gianluca Grignani ha lasciato il microfono e cantato senza, lasciando così andare la base registrata. In tutto ciò ha preferito, invece, mettersi a ballare con la padrona di casa. «Mio papà mi manca sempre, mi manca in tutto», ha detto successivamente il cantante, che ha preferito godersi la canzone insieme al pubblico, senza intervenire personalmente alla performance.

Tutto il Teatro Ariston ha compreso il gesto di Gianluca Grignani e l’ha approvato. Un atteggiamento, quello del cantante, che sembra essere stato apprezzato dai più anche sui social: “Voi ridete di Grignani. Lui invece è sincero. Che motivo ha di far finta di cantare quando è palese che sia in playback? Tanto vale goderselo quel momento. Che icona lo amo e voi che lo per***ate non capite niente”, ha commentato più di qualcuno.

Così Gianluca Grignani ha stupito ancora tutti con questa trovata. Seguiteci ancora per altre news sul Festival di Sanremo 2023 e i suoi protagonisti.