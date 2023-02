QUANDO TI MANCA IL FIATO canzone Gianluca Grignani Sanremo 2023 testo e significato

Sanremo

Sanremo 2023

Vediamo quello che sappiamo della canzone Quanto ti manca il fiato di Gianluca Grignani in gara al Festival di Sanremo 2023. Scopriamo quindi il testo di questo brano, qual è il suo significato e com’è nata.

Quando ti manca il fiato testo della canzone di Gianluca Grignani

Torna per la sesta volta a Sanremo Gianluca Grignani. Dopo essere stato ospite lo scorso anno nella serata delle cover duettando con Irama, il cantautore milanese sale questa volta sul palco dell’Ariston tra i Big in gara. La canzone che porta ha come titolo Quando ti manca il fiato, ma chi è l’autore? Essa nasce da una collaborazione con il direttore d’orchestra Enrico Melozzi. Ma vediamo quindi un estratto del testo della canzone riportato dal magazine TV Sorrisi e Canzoni:

Spaccando in due il silenzio

Con uno squillo del telefono

Ciao sono papà

Come va Gianluca?

Ma no che non sto male

Ma quando accadrà

Tu verrai o no al mio funerale

Tu verrai o no?

Ed io non ho parlato più

Ho tenuto tutto dentro

E ho messo giù

Poi ci ho pensato su

Sì ci ho pensato su

Ciao papà o addio papà

A Sanremo 2023 Gianluca Grignani sale sul palco con la canzone Quando ti manca il fiato portando anche la sua inseparabile chitarra che ha chiamato E.T. Il motivo di questo nome è perché, come ha detto, quando la suona gli sembra di essere su un altro pianeta. A dirigere la performance c’è proprio Enrico Melozzi che, come detto ha collaborato a questo pezzo.

Ma vediamo il significato della canzone di Gianluca Grignani al Festival…

Quando ti manca il fiato significato

Dopo aver visto un estratto del testo della canzone Quando ti manca il fiato di Gianluca Grignani che presenta a Sanremo 2023, andiamo a scoprire il suo significato. Si tratta di un pezzo scritto molti anni fa che racconta di lui e di suo padre, che lo abbandonò quando era piccolo.

Ai microfoni di RayPlay il cantante ha raccontato: “Ha un testo tosto e ci ho messo un po’ prima di decidere di cantarla. È una canzone che bisogna avere le p**le per riuscire a cantarla, o anche non averle, essere incoscienti”. Inoltre ha TV Sorrisi e Canzoni ha detto:

“Qundo ti manca il fiato parla di questa telefonata in cui mio padre mi chiese se sarei andato al suo funerale. Ma poi racconto di me stesso anche come padre. Infatti, se oggi riesco a cantarla è proprio perché sono diventato genitore a mia volta. Ma, più in generale, il testo parla di tutte quelle volte che ti manca il fiato perché la vita ti chiede il conto”.

