Stando a quanto si mormora nelle ultime ore, Maria De Filippi avrebbe offerto il trono di Uomini e Donne a una celebre professionista di Amici. Di chi parliamo? Nientemeno che di Francesca Tocca.

Francesca Tocca arriva a Uomini e Donne?

Mancano ormai poche settimane alla fine di questa edizione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi infatti sta per andare in pausa e farà ritorno su Canale 5 il prossimo settembre. A breve dunque si registrerà l’ultima puntata di questa stagione, quella con la scelta con Gianmarco Steri, che tuttavia potrebbe subire uno slittamento. Nel mentre la redazione della trasmissione non si fermerà e stando a quanto si mormora gli autori, insieme alla conduttrice stessa, starebbero già preparando la prossima edizione.

In rete non mancano le prime indiscrezioni su quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi e nelle ultime ore a lanciare un incredibile scoop è stato il settimanale Nuovo Tv. Secondo quanto fa sapere la rivista, pare che Maria De Filippi abbia offerto il trono a una celebre professionista di Amici. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Francesca Tocca.

Come è ben noto, da ormai diversi mesi la ballerina ha annunciato la fine del matrimonio con Raimondo Todaro e solo di recente ha affermato di essere single, nonostante i pettegolezzi del web. Adesso però, stando a quanto si mormora, per la Tocca potrebbero aprirsi le porte di Uomini e Donne. Maria De Filippi infatti vorrebbe avere sul trono un personaggio noto a settembre e così la scelta sarebbe ricaduta proprio su Francesca.

Vi precisiamo però che al momento si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio e non c’è alcuna certezza in merito all’arrivo della Tocca all’interno del dating show di Canale 5. Vi invitiamo dunque a prendere i gossip con le pinze in attesa di news ufficiali.