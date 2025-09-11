Dopo settimane di gossip e voci di corridoio, sembrerebbe che Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si siano lasciati. Ma non solo. Stando a quanto si mormora, i due sarebbero pronti a tornare a Uomini e Donne.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si dicono addio

Protagonista della scorsa edizione di Uomini e Donne è stato senza dubbio Gianmarco Steri. Come sappiamo, il parrucchiere romano ha preso parte al dating show per ben due volte. La prima, nelle vesti di corteggiatore di Martina De Ioannon. La seconda nel ruolo di tronista. Proprio in questa occasione Steri ha fatto la conoscenza di Cristina Ferrara e poco a poco tra i due è nata la scintilla. Gianmarco così lo scorso maggio ha deciso di lasciare la trasmissione proprio con la sua pretendente, dando il via a una storia d’amore.

Nonostante inizialmente tutto stesse procedendo nel migliore dei modi per la coppia, poco a poco Steri e la Ferrara hanno iniziato ad allontanarsi e col passare del tempo sono emerse sul loro conto diverse voci di presunta crisi. Adesso, dopo settimane di indiscrezioni, sembrerebbe essere arrivata la rottura e ad annunciarla è stato Amedeo Venza.

Secondo l’esperto di gossip, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sarebbero lasciati. Al momento tuttavia entrambi starebbero attendendo ad annunciare la fine della loro relazione ai fan che in questi mesi li hanno seguiti e sostenuti. Ma non è finita qui. Sempre stando a Venza, prossimamente Gianmarco e Cristina potrebbero tornare a Uomini e Donne. La redazione infatti avrebbe contattato i due per averli in studio. Durante l’ospitata Steri e la Ferrara dovrebbero raccontare cosa sarebbe accaduto tra loro e cosa avrebbe portato alla fine della loro storia.

Al momento tuttavia né Gianmarco né Cristina hanno confermato gli ultimi gossip sul loro conto, ma di certo nelle prossime ore ne sapremo di più in merito.