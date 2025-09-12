Secondo un’indiscrezione giunta nelle ultime ore, Max Giusti sarà il conduttore della prossima edizione di Caduta Libera. Il celebre presentatore prenderà il posto di Gerry Scotti, che per anni ha tenuto in mano le redini del game show di Canale 5.

Max Giusti arriva a Caduta Libera

Nel corso del tempo sono diversi i game show proposti da Mediaset che hanno appassionato il grande pubblico del Biscione. Uno di questi è senza dubbio Caduta Libera, che da ormai diversi anni appassiona tutti i telespettatori. Il gioco delle botole, fino allo scorso anno, vedeva la conduzione di Gerry Scotti, che ha portato la trasmissione al successo. Adesso però pare che le cose stiano per cambiare. Come è noto infatti al momento il presentatore è impegnato nella fascia dell’Access Prime Time con La Ruota della Fortuna, che sta ottenendo un successo senza precedenti.

Il programma infatti sera dopo sera sta macinando ascolti da capogiro, al punto che ha anche ripetutamente battuto Affari Tuoi e Stefano De Martino. I vertici dunque starebbero pensando a un prolungamento del game show, che potrebbe di conseguenza andare avanti anche per tutta la stagione televisiva. In attesa di saperne di più però in queste ore è arrivata una notizia clamorosa, che sta lasciando tutti senza parole.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne anticipazioni e spoiler registrazione 11 settembre 2025

Stando a quanto fa sapere Davide Maggio, Mediaset starebbe preparando il ritorno di Caduta Libera, che andrà in onda come sempre nella fascia del Preserale subito dopo la fine dell’attuale edizione di Avanti Un Altro. Stavolta però alla conduzione non ci sarebbe Gerry Scotti, bensì un altro celebre presentatore che di recente è arrivato nella scuderia del Biscione. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Max Giusti!

Al conduttore dunque verrebbe affidato il fortunato game show di Canale 5, mentre Scotti continuerebbe l’impegno con La Ruota della Fortuna. Attualmente però da parte di Mediaset non sono ancora giunte conferme ma di certo nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito.