1 Parla la mamma di Gianmaria Antinolfi

Uno dei protagonisti assoluti di questo Grande Fratello Vip 6 è senza dubbio Gianmaria Antinolfi. A poco a poco infatti l’imprenditore ha saputo conquistare il cuore del pubblico e a oggi è uno dei concorrenti più amati. Come sappiamo Gianmaria è diventato noto ai più per via della sua passata relazione con Belen Rodriguez, che nell’estate del 2020 ha fatto discutere il web e non solo. Adesso a svelare un retroscena inedito su questa storia è stata la signora Esmeralda, mamma di Antinolfi, che nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera ha affermato:

“Gianmaria da Belen voleva un figlio. In quanto a me, ho pensato: speriamo finisca presto. Lei è una donna molto intelligente, una azienda che cammina, non lascia spazio, è un fulmine, molto concentrata su se stessa. Ma effettivamente questa storia è stata l’inizio di tutto. É così che si è trovato catapultato in questa situazione”.

Ma non solo! La mamma di Gianmaria Antinolfi ha anche parlato delle tre donne che al Grande Fratello Vip 6 hanno attirato l’attenzione di suo figlio, portandolo al centro dell’attenzione mediatica. Parliamo naturalmente di Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Federica Calemme. Ecco dunque cosa afferma la signora Esmeralda:

“Intorno a lui ci sono state tre ragazze, con tre identità diverse. La sua ex Soleil che ci ha un po’ marciato, lo ha attaccato, per motivi che attengono credo alla voglia di visibilità. Poi Sophie e anche Federica. Gianmaria ha bisogno di essere con una fidanzata, ha voglia di un rapporto a tutti i costi, è un ragazzo alla ricerca di una famiglia tradizionale. Cala nella donna che ha davanti quello che lui vorrebbe trovarci. Senza aspettare di conoscerla e scoprire come è veramente”.

Come se non bastasse la mamma di Gianmaria Antinolfi parla anche della decisione di suo figlio partecipare al Grande Fratello Vip, svelando un retroscena inedito. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.