1 GF Vip: Gianmaria Antinolfi lascerà il programma

Gianmaria Antinolfi sembra essere piuttosto deciso sul suo futuro al GF Vip. Il concorrente della Casa più spiata d’Italia sta continuando a rimandare la sua uscita (prima per Sophie Codegoni poi per Federica Calemme), ma il dovere sembra chiamarlo. Già lui nelle scorse settimane si era dato un ultimatum, confermato poi da Gabriele Parpiglia a Casa Chi. Il giornalista aveva spiegato infatti che il gieffino avrebbe dovuto dare una risposta entro il 18 gennaio, visti gli impegni lavorativi.

Ieri sera durante una chiacchierata in stanza blu con Manila Nazzaro, che gli stava facendo leggere la lettera che aveva scritto per Manuel Bortuzzo e che ultimamente si è lamentata per aver visto Gianmaria un po’ distaccato da lei, Gianmaria Antinolfi ha confidato quando e perché lascerà il GF Vip: “Io vado via il 24. Non ce la faccio più. Io il 1° febbraio devo andare a lavorare. L’ho promesso…”

A seguire nell’altro video che trovate qui, un po’ più lungo per quel che riguarda il minutaggio, si sente Gianmaria Antinolfi dire a Manila Nazzaro che in teoria avrebbe dovuto lasciare tra il 21 e il 24 gennaio e non sarebbe andato oltre.

Sembra essere una decisione pressoché definitiva quella di Gianmaria Antinolfi, che va ad aggiungersi a quella di Manuel Bortuzzo, anche lui intenzionato ad abbandonare il programma come spiegato da lui stesso e anche dal papà in un’intervista.

A parlare del possibile addio al reality di Gianmaria Antinolfi è stato il fratello Francesco Perillo…