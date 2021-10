1 La sorpresa di Gianmaria Antinolfi poco gradita

Gianmaria Antinolfi vuole in tutti i modi conquistare la fiducia di Sophie Codegoni, ma al momento con scarsi risultati. Dopo i baci appassionati tra i due sembra essere tornato il gelo totale e la sorpresa del manager nelle scorse ore è stata poco apprezzata dalla gieffina.

Cosa è successo? Gianmaria Antinolfi ha deciso di sorprenderla con numerosi post-it sparsi sul letto e frasi romantiche. Clarissa Selassié prima e Nicola Pisu dopo, hanno così spinto Sophie Codegoni a dirigersi verso la stanza arancione perché c’era qualcosa ad attenderla. Arrivata in camera l’ex tronista ha trovato tutti i bigliettini sparsi sul letto con dolci pensieri da parte del coinquilino.

Parole, però, che non sembrano aver toccato troppo la Codegoni, la quale si è detta piuttosto seccata, anche perché a detta sua ciò che dice non viene poi accompagnato dai fatti: “Non ci credo più a queste cose. Io vivo di fatti”. Oltretutto Sophie ha fatto notare come in realtà Gianmaria Antinolfi in questi ultimi giorni nemmeno le rivolge il saluto al mattino. A far infuriare la ragazza, in particolare, è stata una delle frasi contenute nei foglietti, che ha reputato eccessiva e fuori luogo: “Questo senso di niente passa se ci sei tu” (VIDEO)

Clarissa Selassié e Miriana Trevisan hanno provato a far ragionare Sophie Codegoni, invitandola quantomeno ad apprezzare il gesto. La modella ha detto invece di essere stata piuttosto chiara e considera Gianmaria Antinolfi una sorta di avatar che cambia atteggiamento in base a ciò che accade. Sempre Sophie ha aggiunto anche di avergli concesso anche troppo, confidando poi che lo trova poco sincero nei suoi confronti e dire “Sono stata incoerente con quello che ho detto e quello che ho fatto”.

Ma non è finita, perché Sophie ha deciso di rispondere, per poi avere un acceso scontro con lui…