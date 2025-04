Primo incidente a The Couple: Laura Maddaloni si è ferita il piede! Ecco cosa è accaduto e come sta l’ex judoka

Incidente per Laura Maddaloni

Ieri sera su Canale 5 è partita la prima edizione di The Couple, il nuovo reality show che vede la conduzione di Ilary Blasi. 8 le coppie protagoniste del programma, che nelle prossime settimane dovranno vivere insieme e sfidarsi tra loro in una serie di prove per cercare di portare a casa il montepremi finale di 1 milione di euro. Tra i concorrenti della trasmissione c’è anche Laura Maddaloni, che si è messa in gioco con questa nuova e inedita esperienza. La moglie di Marco Maddaloni gareggerà insieme a Giorgia Villa e proprio ieri sera le due hanno dato il via al loro percorso. Già nel corso della prima puntata l’ex judoka è finita al centro dell’attenzione, facendo divertire il pubblico.

Nel corso di uno dei giochi infatti Laura ha commesso una serie di gaffe, quando non ha riconosciuto né Lili Gruber né i Ricchi e Poveri. Il momento ha fatto sorridere i social e il video della prova ha fatto naturalmente il giro del web. In queste ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Proprio Laura Maddaloni è stata protagonista del primo incidente a The Couple. L’ex judoka infatti ha rotto accidentalmente un contenitore in vetro e si è ferita il piede calpestando i cocci. Per fortuna però la situazione non sembrerebbe essere grave e pare che Laura stia bene.

Nei prossimi giorni dunque la Maddaloni, insieme alla Villa, affronterà le nuove sfide di The Couple e tenterà di vincere le numerose prove che l’attendono. Ma cosa accadrà in questi giorni all’interno della casa? Non resta che attendere per scoprirlo.