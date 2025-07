Ecco quali sono state le parole di Antonella Clerici in merito all’uscita di scena di Gigi D’Alessio da The Voice e il suo passaggio a Mediaset.

Antonella Clerici su Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio era uno dei volti principali di The Voice Italia ormai da diversi anni e la sua uscita di scena ha spiazzato tutti. In queste ore, in occasione dei palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2025/2026, è stato rivelato il suo passaggio alla rete.

Antonella Clerici, la conduttrice del talent show Rai ha commentato la notizia in una recente intervista a Chi, come riporta anche Il Messaggero. Ha affermato di essere molto dispiaciuta ma per il cantante prova grande affetto e non ce l’ha assolutamente con lui per la decisione che ha preso:

“La partenza di Gigi l’ho presa malissimo. Ne ho fatto una malattia, intanto per l’affetto che provo per lui. Ci conosciamo da tanto, gli voglio bene e questi cinque anni sono stati bellissimi.

Hanno dato tanto sia a me sia a lui. Questa è stata una doccia fredda. Un po’ conta la sua volontà e il desiderio di cambiare. Ma sono onesta quando dico che è stato un dispiacere perché Gigi fa parte di The Voice, è una persona importante. E gli voglio bene, non ce l’ho con lui”.

Antonella Clerici conferma quindi la grande amicizia che la lega a Gigi D’Alessio, il quale adesso avrà un programma di tre puntate con Vanessa Incontrada. Il suo posto nella giuria di The Voice, invece, potrebbe essere preso da Nek anche se non abbiamo ancora nessuna conferma in merito. Vi terremo aggiornati nel momento in cui ne sapremo di più.