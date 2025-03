Sta per arrivare su Canale 5 il nuovo reality game, The Couple – una vittoria per due! La trasmissione come sappiamo sarà presentata da Ilary Blasi e la rete ha reso noto il suo promo per la prima volta nella serata di ieri.

Il promo ufficiale di The Couple

Terminato il Grande Fratello (la finale è confermata per il 31 marzo) e in attesa de L’Isola dei Famosi a maggio, su Canale 5 è in arrivo un nuovo programma: The Couple – una vittoria per due! Se ne sta discutendo parecchio in queste ultime settimane e anche tu ne avrai sentito parlare, specie dopo la visione del promo.

C’è grande curiosità intorno al format condotto da Ilary Blasi e al momento ci sono solo tantissime indiscrezioni sui concorrenti, ma nessuna certezza. Sappiamo però che la cornice su cui si muoveranno i protagonisti è la Casa del Grande Fratello, che sarà sistemata a dovere per l’occasione. Tanto che quello che fino a oggi abbiamo conosciuto come Tugurio è già in fase di allestimento.

In attesa di scoprire i dettagli e chi saranno tutti i protagonisti di questa nuova avventura, ieri è stato svelato il primissimo promo di The Couple. A lanciarlo ovviamente la sua presentatrice che, di rosso vestita, ha parlato dell’arrivo in televisione di questo gioco.

“Sta per arrivare un nuovo reality game pieno di emozioni e colpi di scena”, si apprende dal filmato andato in onda nella serata del 24 marzo. Ilary Blasi non ha dato molti indizi, ma dalle sue parole sicuramente ci sarà da divertirsi. La conduttrice ha aggiunto in seguito che si dovrà giocare insieme per arrivare all’obiettivo finale, ovvero la vittoria.

IL PROMO DI THE COUPLE FINALMENTE ILARY STA TORNANDOOO #TheCouple pic.twitter.com/rRa3rldKpr — trashtvstellare (@tvstellare) March 25, 2025

A tal proposito scopriamo che le coppie in totale saranno otto e, come detto, potrà trattarsi di personaggi tra loro vicini, ma anche molto distanti per qualsivoglia motivo. Nel promo si parla di “parenti, amici, compagni”. Tutti insieme vivranno e si sfideranno per il montepremi finale.

Non ci resta che attendere l’arrivo di The Couple. E voi siete curiosi?