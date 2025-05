Dopo essere stata paparazzata mentre metteva in mostra la pancia, Giulia De Lellis ha sbottato sui social. A stroncare l’influencer è però Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini vs Giulia De Lellis

In questi giorni si sta molto parlando di Giulia De Lellis. Il settimanale Chi ha infatti annunciato la notizia della gravidanza dell’influencer, paparazzandola mentre mette mostra il pancino. Le foto naturalmente hanno fatto in breve il giro del web, arrivando ovviamente anche all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A quel punto la De Lellis, visibilmente innervosita e stizzita, ha sbottato sui social e le sue parole non sono passate inosservate. A scendere in sua difesa è stata anche Aurora Ramazzotti, che si è scagliata contro coloro che mettono bocca sulle gravidanze altrui. Ma non è finita qui.

Nelle ultime ore infatti a commentare lo sfogo di Giulia De Lellis è stato anche Alfonso Signorini. Nel corso del format Boom, Grazia Sambruna ha fatto presente al conduttore come in rete sia scoppiata una vera polemica, facendo notare come spesso le donne, prima dei tre mesi di gravidanza, preferiscono non annunciare di essere in dolce attesa. A quel punto Signorini, stroncando la De Lellis, ha dichiarato senza peli sulla lingua:

“Per una che ha fatto dei social la sua vita, appellarsi alla privacy fa abbastanza ridere. Probabilmente sarà un po’ incavolata perché non può dare l’annuncio lei con tutti i suoi vari sponsor. Si è lamentata pubblicizzando il vestito tra l’altro. È una macchina che conosce bene. Il giornale e il direttore ha fatto bene. Al suo posto avrei fatto la stessa cosa. Ha dato una bella notizia. Il lavoro dei giornalisti è quello di dare notizie”.

A oggi nel mentre Giulia De Lellis non ha ancora ufficialmente annunciato la sua gravidanza e al momento dunque l’influencer ha scelto di rimanere in silenzio.