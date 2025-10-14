Nel corso di una recente intervista, Giorgia ha raccontato di aver avuto una brutta lite in un ristorante con il suo storico compagno Emanuel Lo. A sedare gli animi ci ha pensato Samuel, figlio della coppia.

Il racconto di Giorgia

Mesi di grande successo, questi, per Giorgia. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con La cura per me, la cantante è tornata in cima alle classifiche, raggiungendo un traguardo dietro l’altro. Solo di recente la Todrani ha rilasciato il nuovo singolo Golpe, che anticipa il prossimo album di inediti, G, in uscita tra pochissime settimane. Ma le sorprese non sono finite qui. Dopo gli show estivi, ad attendere l’artista romana ci sarà un lungo tour di palasport, che la porterà in giro per l’Italia fino alla prossima primavera. Contemporaneamente la voce di Come saprei è tornata alla conduzione di X Factor e tra qualche giorno inizierà la fase dei Live.

Nelle ultime ore nel mentre Giorgia è stata ospite a RDS e nel corso della chiacchierata è tornata a parlare dell’amore che la lega ad Emanuel Lo, con cui fa coppia fissa da ben 20 anni. In merito la cantante ha affermato: “Sembriamo simpatici, ma siamo in realtà una coppia di esauriti come un po’ tutti. Quando stai insieme da 20 anni ti dividi tra l’odio e l’amore, è normale”. Ma non è finita qui. A sorpresa, poco dopo, la Todrani ha raccontato che solo qualche sera fa ha avuto una brutta lite con Emanuel in un ristorante e che ha a sedare gli animi ci ha pensato Emanuel, figlio della coppia. Ecco cosa ha dichiarato l’artista:

“Qualche sera fa, al ristorante, abbiamo avuto una brutta lite. A un certo punto nostro figlio ha detto: ‘Adesso se non la smettete io mi alzo e me ne vado’. Sembrava lui il genitore e noi i figli”.

Nonostante i classici battibecchi di coppia però Giorgia ed Emanuel Lo sono ancora unitissimi ed innamoratissimi. I fan intanto attendono con ansia l’uscita del nuovo album della Todrani, che di certo non deluderà le aspettative.