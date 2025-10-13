Pochi giorni fa Marco Mengoni, durante un concerto a Torino, ha proposto una cover di Come saprei di Giorgia. Adesso sui social arriva la reazione di lei.

Le parole di Giorgia per Marco Mengoni

Marco Mengoni è ufficialmente tornato in tour. Dopo il successo degli show negli stadi questa estate, il cantante di Sto bene al mare ha dato il via alla nuova tournée di palasport, che nelle prossime settimane lo porterà in giro non solo nelle principali italiane, ma anche in quelle europee. Già numerosi i sold out collezionati dall’ex vincitore di X Factor, che nel mentre sta offrendo al suo pubblico uno spettacolo di altissimo livello, dove non mancano i colpi di scena. Solo poche ore è infatti accaduto qualcosa di inaspettato, che in breve ha attirato l’attenzione del web.

Durante il concerto di Torino, Mengoni ha deciso di lasciare i presenti a bocca aperta, esibendosi con una cover di Come saprei, celebre brano di Giorgia. Naturalmente il video del momento ha in breve fatto il giro del web, diventando così virale. In molti hanno apprezzato l’omaggio che Marco ha fatto alla sua collega, con la quale in passato ha anche collaborato. La performance in queste ore ha trovato il consenso generale e oggi è accaduto qualcosa di sorprendente.

L’esibizione di Marco Mengoni è infatti arrivata fino alla stessa Giorgia, che ha così detto la sua. Con un post sui social la Todrani, che tra pochi giorni rilascerà il suo nuovo attesissimo album di inediti, ha affermato: “Stupendo Marco. Con tutta l’anima che ho”.

Il commento della cantante a quel punto ha entusiasmato il web e in molti hanno iniziato a sognare una nuova collaborazione tra Giorgia e Marco. Mengoni intanto in questi giorni proseguirà il suo tour di palasport e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.