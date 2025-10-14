Dopo la presunta rottura di qualche settimana fa, sembrerebbe che tra TrigNO e Chiara ci sia stato un ritorno di fiamma. Cosa starebbe accadendo tra gli ex allievi di Amici 24.

Ritorno di fiamma per i due ex allievi di Amici 24

Lo scorso anno due dei protagonisti più amati di Amici 24 sono stati certamente TrigNO e Chiara. Chi ha seguito il talent show di Maria De Filippi sa bene che all’interno della scuola proprio tra il cantante e la ballerina è nato l’amore, che è poi proseguito anche dopo la fine della trasmissione di Canale 5. Per i primi mesi tutto sembrava procedere a meraviglia tra la coppia. A un tratto però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto preoccupare tutti i fan.

Poche settimane fa infatti TrigNO e Chiara hanno smesso di seguirsi sui social e a quel punto si è iniziato a parlare di una presunta rottura. Stando alle voci di corridoio emerse, i due si sarebbero separati e sarebbero addirittura arrivati a bloccarsi su Instagram. Ciò nonostante i diretti interessati non hanno mai confermato i gossip sul loro conto, preferendo affrontare la questione in maniera privata. Adesso, a distanza di quasi un mese dall’accaduto, qualcosa ha riacceso le speranze dei fan.

Come ha fatto notare Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione, i due ex allievi di Amici 24 sono stati avvistati a pranzo insieme. A quel punto si è iniziato a parlare di un ritorno di fiamma tra TrigNO e Chiara e naturalmente la notizia ha fatto il giro del web.

Attualmente però il cantante e la ballerina stanno continuando a rimanere in silenzio e di conseguenza a oggi non è chiaro cosa stia accadendo tra loro. Di certo però sembrerebbe che i due abbiano ripreso a frequentarsi e non resta dunque che fare loro un enorme in bocca al lupo.