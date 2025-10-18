Durante un fuori onda a X Factor Giorgia ha improvvisato La cura per me, brano presentato dalla cantante all’ultimo Festival di Sanremo coinvolgendo tutto il pubblico.

X Factor, Giorgia improvvisa in un fuori onda

A X Factor le sorprese non finiscono mai! E una di queste ce l’ha riservata proprio al conduttrice Giorgia, come vedremo nelle righe a seguire.

Solo giovedì abbiamo avuto modo di conoscere chi sono i protagonisti che accederanno ai Live Show, a partire dalla prossima settimana e la divisione in squadre. Giorgia, conduttrice della trasmissione, si è resa protagonista di un episodio singolare e simpatico durante un fuori onda del talent show, in onda su Sky Uno. Cosa è successo nello specifico? Ve lo sveliamo noi.

Il momento in questione è stato condiviso dalla pagina ufficiale di X Factor, che su Instagram ha pubblicato il video del momento già molto commentato tra gli utenti e diventato virale. Nel filmato in questione, come detto in apertura, Giorgia ha improvvisato “La cura per me”, canzone che ha avuto un successo incredibile e che è stata presentata all’ultimo Festival di Sanremo 2025.

Com’è nato il momento? Mentre c’era la pubblicità la cantante ha scambiato delle battute con gli addetti ai lavori. “Su, non è che possiamo tenere il pubblico qua, così senza fare niente… Intratteniamoci.”, ha detto Giorgia per poi iniziare a ridere. Il pubblico presente in studio ha applaudito alle sue parole invitandola poi a cantare. Lei, divertita dal momento, ha commentato: “Me la sono cercata”.

E dopo aver intonato in modo divertito il brano con una battuta, insieme ai presenti Giorgia ha cantato “La cura per me”. Al termine del momento si è complimentata perché li ha trovati molto intonati.

Insomma Giorgia ha intrattenuto la platea con un suo brano amatissimo che, a quanto pare, sembra aver particolarmente gradito!