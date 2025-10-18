Durante la notte al GF, Grazia Kendi ha confessato di provare interesse per Mattia, nonostante lui abbia una fidanzata da due anni fuori dalla Casa. Ecco cosa ha detto e come ha reagito la coinquilina Giulia.

GF, Grazia interessata a un inquilino

Nella Casa del GF, sono già nate le prime simpatie tra concorrenti. Dai pensieri di Jonas che tanto stanno facendo discutere, per passare al feeling tra Omer e Rasha. Tra le protagoniste più chiacchierate però c’è anche Grazia, che fin da subito ha fatto notare il suo carattere deciso e ha fatto alcune delicate rivelazioni sul suo passato.

Durante la notte Grazia è tornata ad attirare l’attenzione per una confidenza fatta durante la notte a Giulia. La giovane gieffina ha ammesso di provare un certo interesse per Mattia, uno degli ultimi arrivati nella Casa del GF. Ma c’è un ma. Il ragazzo fuori ha una situazione sentimentale piuttosto complicata.

Come si legge anche sul sito ufficiale del reality, infatti, Mattia “da circa due anni vive una relazione caratterizzata da alti e bassi. L’esperienza al GF potrebbe essere il banco di prova per questo amore.”

Grazia dice a Giulia che le piace Mattias (lui ha una fidanzata) #grandefratello pic.twitter.com/xgIstuDpL1 — Miaa (@Rgozalezz) October 18, 2025

Pur attirata da lui, Grazia ha spiegato di non voler agire, proprio per rispetto nei confronti della situazione sentimentale di Mattia: “Mi piace, ma so che ha una fidanzata fuori. Non farei mai nulla per metterlo in difficoltà.”

Giulia ha ascoltato con attenzione lo sfogo dell’amica e ha apprezzato il suo atteggiamento rispettoso. Al contempo l’ha comunque invitata alla cautela: “Lo so che tu non farai niente perché sei molto rispettosa, però cerca di… tu lo metti sta in difficoltà. Lui è un ragazzo che si sente in colpa per molte cose secondo me.”

Nascerà qualcosa tra loro al GF oppure Grazia sceglierà di mettere da parte la curiosità per il coinquilino così da evitare problemi? Solo il tempo ci darà le risposte, ma sta di fatto che questa confidenza non è passata inosservata all’occhio attento delle telecamere, attirando l’attenzione di molti utenti.