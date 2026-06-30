Giorgia Meloni è stata fotografata in compagnia di Andrea Giambruno. I due sono apparsi molto sereni.

A quasi tre anni dalla fine della loro relazione, Giorgia Meloni e Andrea Giambruno sono tornati al centro del gossip. I due sono stati immortalati insieme, particolarmente complici.

Giorgia Meloni insieme a Giambruno: ritorno di fiamma?

A far discutere sono alcune fotografie che li ritraggono nuovamente insieme durante un momento speciale dedicato alla loro figlia Ginevra. Le immagini, pubblicate dal settimanale Diva e Donna, mostrano la presidente del Consiglio e l’ex compagno seduti l’uno accanto all’altra, sorridenti e rilassati mentre assistono al saggio di danza della bambina. Scatti che hanno inevitabilmente alimentato le indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma. Tuttavia, almeno al momento, non esistono elementi concreti che facciano pensare a un riavvicinamento sentimentale. Più semplicemente, le fotografie sembrano raccontare il rapporto sereno che i due hanno costruito dopo la separazione, mettendo al primo posto il benessere della figlia.

Del resto, non è la prima volta che Giorgia Meloni e Giambruno vengono immortalati insieme dopo la rottura. Negli ultimi anni hanno continuato a condividere alcuni degli appuntamenti più importanti della crescita di Ginevra, dimostrando di voler mantenere un dialogo civile nonostante la fine della loro storia d’amore.

A pubblicare le immagini è stato il magazine Diva e Donna, che sui social ha presentato gli scatti sottolineando come fosse la prima apparizione pubblica della coppia dopo la separazione annunciata nel 2023.

Nel post condiviso dal settimanale si legge: “Giorgia Meloni e l’ex compagno Andrea Giambruno hanno assistito, seduti fianco a fianco, al saggio di danza della loro piccola Ginevra. Era dal 2023, quando si erano lasciati, che non apparivano insieme in pubblico“. Nelle fotografie entrambi appaiono sorridenti e concentrati sull’esibizione della figlia, senza particolari gesti che possano far pensare a un ritorno della relazione. Proprio questo dettaglio porta molti osservatori a interpretare l’incontro come un semplice momento di condivisione familiare. La volontà di essere presenti negli eventi più importanti della vita della bambina sembra infatti prevalere sulle indiscrezioni sentimentali che, puntualmente, tornano a circolare ogni volta che i due vengono avvistati insieme.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: la separazione nel 2023

La storia d’amore tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si è conclusa nell’ottobre del 2023, dopo circa dieci anni trascorsi insieme e la nascita della figlia Ginevra. Fu la stessa premier ad annunciare pubblicamente la fine della relazione attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, diventato rapidamente uno dei post più commentati dell’anno.

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra“, aveva scritto.

Nel messaggio Meloni spiegava anche che le loro strade si erano separate da tempo e ribadiva la volontà di proteggere la serenità della figlia, aggiungendo che avrebbe difeso il rapporto costruito negli anni e il ruolo di entrambi come genitori. Quelle parole segnarono la conclusione ufficiale della loro storia, arrivata dopo le polemiche legate ad alcuni fuori onda televisivi che coinvolsero Giambruno.

A distanza di oltre due anni da quell’annuncio, le nuove immagini sembrano confermare che i rapporti tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno siano rimasti distesi. La loro presenza insieme al saggio di danza di Ginevra racconta la volontà di condividere i momenti più significativi della crescita della figlia, mantenendo un clima sereno nonostante la separazione. Naturalmente le fotografie hanno riacceso le voci di un possibile ritorno di fiamma, alimentando il dibattito sui social e tra gli appassionati di cronaca rosa. Al momento, però, si tratta esclusivamente di ipotesi prive di conferme. Né Meloni né Giambruno hanno commentato gli scatti o le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. L’unica certezza, almeno per ora, è che i due continuano a mostrarsi uniti quando si tratta della loro bambina, dimostrando come una separazione non impedisca di costruire un rapporto equilibrato e collaborativo nell’interesse dei figli.