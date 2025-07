Qualche settimana fa a lanciare un’inaspettata stoccata a Giorgia è stata Donatella Rettore. Adesso la Todrani ha rotto per la prima volta il silenzio e ha così replicato alla sua collega.

Arriva la replica di Giorgia

Poche settimane fa a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Donatella Rettore. La cantante, nel corso di un’intervista, ha infatti lanciato un’inaspettata stoccata a Giorgia e ha così affermato: “Chi è la cantante più sopravvalutata? Giorgia. È sicuramente molto dotata, però di nuovo non ha portato niente. Lei è l’imitazione di Whitney Houston, nasce da lì. Bravissima, ma non originale”. Le dichiarazioni della Rettore non sono ovviamente passate inosservate e hanno acceso il dibattito sui social. Ma non solo. A intervenire è stata anche la mamma della Todrani, che ha avuto un botta e risposta con la voce di Kobra.

Adesso, a distanza di poche settimane dall’accaduto, a rompere il silenzio per la prima volta è stata proprio Giorgia, che ha così replicato a Donatella Rettore. Chiacchierando con Il Corriere della Sera, l’artista romana ha ammesso di essere rimasta ferita dalle dichiarazioni della sua collega, che tuttavia continua ad ammirare e a stimare. Queste le parole della Todrani in merito:

“A essere una copia di Whitney Houston ci metterei la firma! Poi certo mi ha ferito, anche se so che non si può piacere a tutti. Di Donatella ho un bellissimo ricordo, mio papà faceva il cantante e quando avevo 8 anni mi ritrovai a una cena dove c’era anche lei: ricordo questa ragazza bionda con le stelline appiccicate sugli occhi, ho passato la serata a guardarla come una dea. L’ho sempre adorata e quindi mi dispiace che lei non provi la stessa cosa”.

Giorgia nel mentre si sta concentrando sul lungo tour che la sta portando in giro per l’Italia e a ottobre rilascerà il suo nuovo attesissimo album di inediti, che conterrà anche la hit La cura per me.