Nel corso di una recente intervista, Donatella Rettore ha lanciato una stoccata a Giorgia e le sue dichiarazioni non sono passate inosservate. Ecco cosa è accaduto.

Le dichiarazioni di Donatella Rettore

Senza dubbio una delle artiste più amate e note del panorama musicale italiano è Donatella Rettore. Nel corso degli anni la celebre cantante ha contribuito a fare la storia della musica e diversi suoi brani sono ancora oggi iconici. Nelle ultime ore però la voce di Kobra è tornata al centro dell’attenzione medicata, per via di un’intervista che ha rilasciato di recente a Il Corriere della Sera. Nel corso della chiacchierata infatti la cantante ha lanciato una stoccata a Giorgia, affermando come, secondo il suo pensiero, sia la cantante italiana più sopravvalutata. Queste le parole di Donatella, che in queste ore hanno fatto il giro del web:

“Chi è la cantante più sopravvalutata? Giorgia. È sicuramente molto dotata, però di nuovo non ha portato niente. Lei è l’imitazione di Whitney Houston, nasce da

lì. Bravissima, ma non originale. La cantante invece più sottovalutata? lo”.

LEGGI ANCHE: Marco Mengoni interrompe il concerto per andare da una fan: ecco perché (VIDEO)

Le parole di Donatella Rettore su Giorgia non sono naturalmente passate inosservate e stanno dividendo il web. Nel mentre proprio nelle ultime ore è stata rivelata la classifica dei singoli più venuti in questi primi 6 mesi del 2025 e ai vertici della Top10, in seconda posizione, c’è proprio la Todrani. Con la sua La cura per me, in gara all’ultimo Festival di Sanremo, Giorgia ha conquistato tutto il pubblico è il suo brano è stato tra i più ascoltati degli ultimi mesi.

Grande successo dunque per la cantante di Come saprei, che in autunno parità per un lungo tour di palasport che la porterà in giro in tutta Italia.