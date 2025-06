Ci sono stati dei momenti di tensione e lacrime nel backstage di Sognando Ballando con le Stelle. Milly Carlucci è stata costretta a intervenire.

Tensione nel backstage di Sognando Ballando

Durante la finale di Sognando Ballando con le Stelle, andata in onda venerdì scorso, tutto è sembrato filare liscio agli occhi dei telespettatori. Ma dietro le quinte la situazione è stata ben diversa. A rivelare questo interessante retroscena è stato Alberto Matano durante La Vita in Diretta. Il conduttore ha svelato un momento di forte agitazione avvenuto nel backstage, proprio prima dell’esibizione di Wanda Nara con il ballerino Chiquito (vincitore dell’edizione).

LEGGI ANCHE: Milly Carlucci ritenta il colpaccio Chiara Ferragni, influencer vicina a Ballando con le Stelle!

Mentre in TV trasmettevano la clip di presentazione della showgirl argentina, Wanda è scoppiata in lacrime. A commuoverla profondamente sono state le immagini dei suoi figli e del marito Mauro Icardi, che l’hanno sorpresa e destabilizzata a tal punto da impedirle, inizialmente, di entrare in scena.

In genere, ha spiegato Milly Carlucci, le clip non vengono mostrate ai concorrenti poco prima della performance proprio per evitare situazioni simili. Ma quella sera Wanda si trovava dietro le quinte di Sognando Ballando e ha visto tutto.

A quel punto, Milly Carlucci è dovuta intervenire personalmente, lasciando la diretta per raggiungere Wanda nel backstage di Sognando Ballando e aiutarla a riprendersi. Un gesto che dimostra ancora una volta la straordinaria capacità della conduttrice di gestire anche le situazioni più delicate con sangue freddo ed empatia.

In studio a La Vita in Diretta, Alberto Matano ha poi chiesto un parere al direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che ha commentato l’emotività di Wanda nel contesto della separazione da Icardi. “Capisco il dolore, ma lei ha scelto di chiudere la relazione. È una situazione complessa, certo, ma ricordiamoci che dietro il gossip c’è una famiglia che si è spezzata”, ha detto a riguardo il direttore.

LEGGI ANCHE: Lucarelli, Totti e Lamborghini ‘moriranno’ nel nuovo show ‘RIP – Roast in Piece’, vi spieghiamo cos’è

Vedremo se Wanda Nara deciderà di parlare dell’accaduto a Sognando Ballando o preferirà evitare di entrare nei dettagli.