Sanremo 2025, non è tardata ad arrivare anche la reazione da parte di Giorgia che, davanti alla TV, dopo aver urlato, ha finto di svenire. Un video molto divertente e simpatico che ha fatto il giro dei social.

Giorgia, la reazione dopo l’annuncio a Sanremo 2025

Oggi è una giornata molto importante per gli artisti italiani, perché sono stati finalmente resi noti i cantanti che vedremo al prossimo Festival di Sanremo 2025. Nella lista dei protagonisti una delle voci più belle del panorama musicale: Giorgia! Dopo averci già deliziato in precedenti edizioni con le sue splendide canzoni e la sua presenza nel ruolo di co-conduttrice, eccola di nuovo tra i Big in gara.

Come detto da Carlo Conti la partecipazione di Giorgia è una vera “ciliegina sulla torta”, tant’è che ha lasciato per ultimo il suo nome. Proprio per l’importanza e valenza che ha il suo nome e il suo talento.

Collegata anche lei alla TV come tutti gli altri colleghi che troverà a Sanremo 2025, Giorgia non ha fatto attendere la sua reazione. Forse non si aspettava proprio di partecipare. Ma quando Carlo Conti ha pronunciato il suo nome, è comparsa davanti al video in cui ha finto un urlo e poi uno svenimento. “La mia onesta reazione a Sanremo”, ha scritto sui social la cantante. E come biasimarla?

Nonostante gli anni di carriera alle spalle, il successo e i brani che fungono ancora oggi da colonne sonore nelle nostre vite, Giorgia è rimasta sempre la stessa. Ha lavorato sodo per arrivare dov’è oggi. E oltre ad essere una delle cantanti più apprezzate e stimate, l’abbiamo vista anche recitare sul set o condurre Sanremo accanto ad Amadeus e X Factor su Sky Uno. Artista straordinaria che ci regalerà ancora tantissime altre emozioni!