Chi è Antonio Borza di Uomini e donne? Età e Instagram

Conosciamo meglio chi è Antonio Borza, corteggiatore di Uomini e donne: età, biografia, lavoro, carriera, famiglia, vita privata, Instagram e tutte le news.

Chi è Antonio Borza

Nome e cognome: Antonio Borza

Data di nascita: è nato nel 1998

Luogo di nascita: Casalattico (Frosinone)

Età: 22 anni

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente di Giurisprudenza e radio speaker

Famiglia: molto legato alla sua famiglia, ma dall’età di 18 anni vive da solo

Tatuaggi: si nota un tatuaggio sull’avambraccio destro e vari sulle gambe

Profilo Instagram: @antonio_borza

Antonio Borza età e biografia

Scopriamo qualcosa di più su chi è Antonio Borza, corteggiatore di Uomini e donne, attraverso la sua biografia e il suo lavoro. Antonio è nato nel 1998 a Casalattico, un piccolo paese in provincia di Frosinone. Ha quindi 22 anni di età, ma non conosciamo il giorno e il mese esatto di nascita, quindi nemmeno quale sia il suo segno zodiacale.

Purtroppo non conosciamo nemmeno la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, dalle foto in costume sui social notiamo che ne ha un bel po’. Ne notiamo uno sull’avambraccio destro vicino alla spalla e poi alcuni sulle gambe. A lui piace definirli come una forma d’arte che prende vita sulla sua pelle fungendo da tela.

Il corteggiatore di Uomini e donne Antonio è un grande amante della lettura, soprattutto legge saggi di psicologia. È uno sportivo e durante l’inverno pratica snowboard. Dice di ascoltare tanta musica dalla mattina alla sera e, qualsiasi sia lo stato d’animo in cui si trova, indossa le cuffie.

Che lavoro fa Antonio di Uomini e donne?

Oggi Antonio vive a Roma, dove studia Giurisprudenza all’Università, ma lavora anche come speaker radiofonico. All’età di 18 anni ha deciso di diventare autonomo andando via di casa, ha però comunque un ottimo rapporto con la sua famiglia. Sentiva semplicemente l’esigenza di trovare la sua strada da solo e avere la sua indipendenza.

Oltre a studiare legge, Antonio Borza è anche un grande appassionato di politica. Come lui stesso ha dichiarato al magazine di Uomini e donne, questa passione nasce dalla sua voglia irrefrenabile di dire ciò che pensa e di far valere le sue idee condividendole con altre persone. Inoltre gli piace “essere a capo, dirigere gli altri, ma non in senso autoritario, bensì come leader”. Crede molto in ciò che dice. Inoltre ha avuto esperienza come rappresentate d’Istituto al liceo e quindi ha voluto continuare in quella direzione. La politica è quindi il suo obiettivo.

Vita privata

Parliamo adesso invece della vita privata di Antonio Borza. Il corteggiatore di Uomini e donne si definisce una persona vera che fa sempre quello che vuole. Ciò lo considera sia un pregio che un difetto, poiché a volte può tradursi in un’eccessiva sicurezza in se stesso che lo porta inevitabilmente a scontrarsi con tante persone. Ciò lo porta ad avere difficoltà nei rapporti sociali. E forse è per questo che dice di avere molti conoscenti e pochi amici, soprattutto per scelta. In questo modo è sicuro di avere al suo fianco solo persone autentiche e di cui fidarsi.

Antonio dice anche di essere abituato a stare antipatico a molte persone, poiché si fermano solo all’apparenza, ma c’è altro dietro. Si reputa una persona buona, gentile e con un lato femminile molto spiccato, inteso come sensibilità. Sente molto le emozioni, è un sentimentale e dice che potrebbe piangere per un video di un cane.

Parlando di relazioni sentimentali, Antonio Borza ha avuto due storie serie. La prima, quando era più piccolo, è durata un anno e mezzo. La seconda, invece, è durata due anni e mezzo. E ha costruito tanto con questa persona, la quale resterà sempre importante nella sua vita. È finita perché si sono accorti di alcune differenze e hanno pensato che fosse meglio dividersi. La ricorda comunque come una bella esperienza. La rottura è avvenuta ad agosto del 2019 e dopo ci sono state tante ragazze, ma tutte conoscenze finite dopo un caffè o una cena.

In amore Antonio è molto sincero e schietto, un po’ come nella vita di tutti i giorni. Dice quello che pensa e fa quello che vuole fare. Non si crea problemi nel creare e gestire le diverse situazioni. E dice di avere anche dei contenuti.

Dove seguire Antonio Borza: Instagram e social

Adesso che conosciamo meglio chi è Andrea Borza, è possibile seguirlo sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram. L’account vanta oltre 12 mila follower, quindi è molto apprezzato.

Sulla sua pagina troviamo molti selfie e scatti di lui soprattutto in costume. È infatti un grande amante del mare, ma anche della montagna, vista la sua passione per lo snowboard.

Infine ci sono anche foto con alcuni suoi amici, quelli della sua cerchia ristretta.

Antonio Borza a Uomini e donne

Per la stagione 2020/2021 di Uomini e donne Antonio Borza è arrivato nel programma di Maria De Filippi a percorso già iniziato. Mentre Davide Donadei e Gianluca De Matteis continuavano con i loro troni, Jessica Antonini aveva già scelto da tempo. E lui è arrivato dritto per corteggiare Sophie Codegoni proprio in un momento in cui lei non si stava affezionando a nessuno e aveva litigato con alcuni suoi corteggiatori.

Ha scelto di fare questa esperienza perché, dopo l’ultima relazione, non riusciva più a provare sentimenti e ad aprirsi con le persone. Quindi ha pensato che Uomini e donne fosse il posto adatto, poiché le emozioni e le sensazioni si vivono in maniera amplificata.

E proprio il litigio di Sophie con gli altri corteggiatori non lo ha spaventato, ma lo ha fatto impazzire, trovandola una ragazza capace di sostenere situazione importanti, una ragazza tosta. Antonio crede di aver capito cosa vuole la tronista, cioè una persona che abbia l’atteggiamento di un uomo più grande in termini di sicurezza, ma allo stesso tempo la spensieratezza di un ragazzo della sua età. Quindi lui ritiene di essere quello che lei cerca e che possa darle tutto questo.

Il percorso di Antonio Borza a Uomini e donne

Arrivato in un momento particolare del trono di Sophie Codegoni, Antonio Borza si è mostrato sia esteticamente che caratterialmente completamente diverso dagli altri corteggiatori di Uomini e donne. Ed è proprio questo che è piaciuto alla tronista.

I due hanno subito avuto modo di conoscersi e di instaurare un bel feeling che ha portato inevitabilmente a mettere in secondo piano tutti gli altri. L’unico ad essere rimasto nelle file dei corteggiatori è stato Matteo, un ragazzo molto diverso da Antonio, ma che è riuscito a suscitare lo stesso interesse in Sophie.

