Quanto si dice su Lulù Selassié sui giornali e TV dopo la sentenza del gup di Roma, ha portato la sorella Jessica Selassié a intervenire con un commento sui social. L’ex vincitrice del GF Vip ha poco gradito le esternazioni di una giornalista a La Vita in Diretta, in merito alla vicenda.

Jessica Selassié sbotta e difende Lulù

Non solo Clarissa! Anche Jessica Selassié non ci sta e sui social a modo suo ha voluto schierarsi apertamente dalla parte di sua sorella Lulù. L’ha fatto in occasione della condanna di primo grado a un anno e 8 mesi (con pena sospesa) per stalking a Manuel Bortuzzo da parte proprio di Lulù. Al momento è questa la sentenza da parte del gup di Roma.

Della delicata situazione se n’è parlato anche in TV e La Vita in Diretta in questi mesi ha dato particolare attenzione all’accaduto, spiegando tutti i passaggi di questa vicenda che coinvolge Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. In trasmissione Alberto Matano ha dato modo ai suoi ospiti di commentare l’accaduto e la giornalista Rai Laura Chimenti si è così espressa.

Secondo il suo punto di vista Lulù Selassié avrebbe fatto tutto questo per hype e notorietà. Per lei la storia con Manuel Bortuzzo non è mai stata veramente autentica. Se da una parte Clarissa si è già ampiamente espressa, anche Jessica Selassié non è stata a guardare.

L’ex vincitrice del Grande Fratello ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui si è scagliata contro la giornalista. Jessica Selassié ha difeso Lulù con queste parole, come potete leggere sotto:

“Sì sì, hai proprio ragione! Talmente in cerca di fama che è stata nascosta per tre anni, mentre veniva massacrata di insulti e parolacce sui social. Ma certo, la fama si cerca così, restando in silenzio e lasciandosi distruggere in pace, no? Ci vuole del genio a sparare una cavolata del genere in diretta, su una rete nazionale, durante un programma RAI. Serve un bel coraggio“.

La storia Instagram di Jessica Selassié

Questa quindi la forte presa di posizione dell’ex vincitrice del Grande Fratello Vip.